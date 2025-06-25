В московских квартирах родных госсекретаря Дагестана прошли обыски

В квартирах в Москве, где иногда проживают родные задержанного госсекретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова, прошли обыски. Правоохранители пришли в три квартиры на севере Москвы. Об этом сообщило «РИА Новости».

Корреспонденту агентства рассказали, что в этих квартирах никто не проживает на постоянной основе, владельцы лишь иногда приезжают. Ранее сообщалось, что ФСБ проводит обыски в доме по другим адресам, связанным с господином Магомедовым.

О задержании госсекретаря стало известно сегодня утром. Источник «Ъ» сообщил о возбуждении уголовного дела по незаконной приватизации. Ряд дагестанских Telegram-каналов утверждают, что дело связано с приватизацией «Дагнефтепродукта». Официальных заявлений по этому поводу не было.

Никита Черненко