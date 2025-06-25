В Дагестане задержан государственный секретарь республики Магомедов

В рамках расследования уголовного дела о незаконной приватизации силовики задержали госсекретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова, а также многих его родственников и коллег по работе, сообщил «Ъ» источник в правоохранительных органах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Госсекретарь Дагестана Магомед-Султан Магомедов (фото 2012 года)

Фото: Партия «Единая Россия» Госсекретарь Дагестана Магомед-Султан Магомедов (фото 2012 года)

Фото: Партия «Единая Россия»

Как сообщал «Ъ», сегодня утром сотрудники силовых структур провели обыски более чем по 50 адресам, связанным с госсекретарем Дагестана Магомедовым, а также с ООО «МСБ Холдинг», в которое входит компания «Дагнефтепродукт».

«Уголовное дело возбуждено по незаконной приватизации,— сказал источник,— предприятие будут возвращать (в госсобственность — ''Ъ'')». По его словам, задержан сам госсекретарь республики, а также «вся его родня и коллеги». В настоящее время проводится юридическое оформление задержания в доме Магомед-Султана Магомедова, уточнил собеседник «Ъ», «изымают огромное количество налички». В мероприятиях участвуют сотрудники центрального аппарата ФСБ и регионального УФСБ.

Руководителем ООО «МСБ Холдинг» значится сын госсекретаря Дагестана — депутат Народного собрания республики, руководитель Штаба общественной поддержки в Дагестане Магомед Магомедов. Две недели назад, в День России, глава Дагестана Сергей Меликов вручил ему Почетную грамоту президента Российской Федерации Владимира Путина.

Юлия Рыбина, Махачкала