С госсекретаря спросили госсобственность

В Дагестане прошли масштабные следственные мероприятия в рамках расследования уголовного дела о незаконной приватизации. По данным неофициальных источников в силовых структурах, обыски прошли по более чем 50 адресам. Объектом интереса следователей и оперативников стали госсекретарь Дагестана Магомед-Султан Магомедов, а также его многочисленные родственники и сотрудники контролируемых им бизнес-структур.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Магомед-Султан Магомедов

Фото: Партия «Единая Россия» Магомед-Султан Магомедов

Фото: Партия «Единая Россия»

Источник “Ъ” сообщил утром в среду о начатом процессе юридического оформления задержания господина Магомедова, однако к концу дня никаких подтверждений или опровержений этой информации от официальных органов не последовало.

Обыски же были проведены, в частности, по адресам, связанным с компанией «МСБ Холдинг», возглавляемой сыном госсекретаря — депутатом Народного собрания Магомедом Магомедовым. Отметим, что две недели назад, в День России, глава Дагестана Сергей Меликов вручил ему почетную грамоту президента России.

«Уголовное дело возбуждено по фактам незаконной приватизации,— рассказал “Ъ” информированный источник в силовых структурах,— предприятия будут возвращать (в госсобственность.— “Ъ”).

По его словам, задержаны были сам госсекретарь республики, а также «вся его родня и коллеги».

Проводится юридическое оформление задержаний, в том числе в доме Магомед-Султана Магомедова, «изымается огромное количество налички». В мероприятиях участвовали сотрудники центрального и регионального аппаратов ФСБ.

Администрация главы Дагестана первым и пока последним из официальных органов прокомментировала следственные мероприятия, начатые утром 25 июня, однако не упомянула имя госсекретаря республики в сообщении.

«В связи с распространяемой информацией о следственных действиях в отношении одного из дагестанских чиновников сообщаем следующее. Проводимая силовыми структурами работа осуществляется в строгом соответствии с действующим законодательством. Руководство республики находится в тесном взаимодействии с правоохранительными органами для обеспечения законности и порядка в регионе. Следственным органам оказывается всесторонняя помощь в проведении объективных расследований»,— говорилось в комментарии, опубликованном в Telegram-канале администрации.

Сообщение заканчивалось просьбой к журналистам и блогерам «воздержаться от преждевременных выводов и распространения недостоверных слухов».

При этом отмечается, что «ответственные структуры информируют общество по мере поступления официальных данных».

Отметим, что в 1989–1991 годах Магомед-Султан Магомедов занимал должность директора Махачкалинского предприятия по обеспечению нефтепродуктами. В 1991 году возглавил государственное предприятие «Дагнефтепродукт», а в 2005-м приватизировал его и стал гендиректором одноименного ОАО (ныне — ООО «Каспетролсервис»).

За 2024 год, по данным «СПАРК-Интерфакс», выручка компании составила 770 млн руб., чистые активы — 2,1 млрд руб. «Каспетролсервис» входит в ООО «МСБ Холдинг», гендиректором которого является сын Магомед-Султана Магомедова Магомед Магомедов. Сыну госсекретаря принадлежит и крупнейшая доля (52,4%) ООО «Дагнотех», на заводе которого перерабатывается 97% нефти в республике.

В 2024 году было возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов, его фигурантом стал экс-гендиректор «Дагнотеха» Наврузбек Мугаджиров, который, по данным СМИ, приходится зятем Магомед-Султану Магомедову.

На основе данных УФНС, МВД и УФСБ следствие пришло к выводу, что Наврузбек Мугаджиров способствовал уклонению компании от уплаты налогов на сумму более 2,05 млрд руб.

О результатах расследования дела не сообщалось.

Магомед-Султан Магомедов — член «Единой России». В 2010–2013 годах занимал пост председателя Народного собрания Дагестана. С 2013 года — депутат республиканского парламента. В 2021 году глава Дагестана Сергей Меликов назначил его на пост государственного секретаря республики. В его ведении находятся межведомственное взаимодействие и вопросы национальной политики.

В 1991 году Магомед-Султан Магомедов стал основателем футбольного клуба «Анжи». В 2008 году половина клуба была продана совладельцу сети магазинов бытовой техники «Эльдорадо» Игорю Яковлеву за 53 млн руб., а после повторного выхода махачкалинского клуба в высший дивизион чемпионата России в 2010 году, когда в его составе выступал и сын чиновника Магомед Магомедов, «Анжи» перешел в руки сенатора Сулеймана Керимова.

Юлия Рыбина, Махачкала