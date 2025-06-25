Российским авиакомпаниям разрешили летать в Израиль днем

Росавиация обновила указания для российских авиаперевозчиков насчет полетов в страны Ближнего Востока. Рейсы в израильские аэропорты разрешены с 07:00 до 01:00 мск. Запрет на полеты в воздушном пространстве Катара снят, следует из пресс-релиза.

Перед рейсами в Израиль авиакомпаниям необходимо оценивать фактор риска для полетов гражданских самолетов над зонами конфликтов и вблизи них. Запрет на полеты в Иран сохраняется. Также авиакомпаниям запрещается летать в воздушном пространстве Иордании, Ирака и Ирана. Авиаперевозчикам рекомендуется выбирать альтернативные маршруты. Распоряжение действует до 02:59 мск 12 июля.

Росавиация запретила полеты в аэропорты Израиля и Ирана, а также в воздушном пространстве Израиля, Иордании, Ирака и Ирана 13 июня. Тогда Израиль начал военную операцию против Ирана, после чего стороны стали обмениваться ударами. 23 июня российским авиакомпаниям было запрещено летать в воздушном пространстве Катара. В тот день Иран нанес ракетные удары по военной базе США в Катаре.

24 июня президент США Дональд Трамп заявил, что Иран и Израиль договорились прекратить огонь.

Подробнее — в материале «Ъ» «Дональд Трамп — укротитель львов».

Елизавета Шмакова