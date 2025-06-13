Росавиация ограничила полеты в Израиль и Иран

В связи с резким обострением обстановки на Ближнем Востоке Росавиация выпустила распоряжение (NOTAM), согласно которому российским авиакомпаниям запрещено выполнять полеты в аэропорты Израиля и Ирана, а также в воздушном пространстве Израиля, Иордании, Ирака и Ирана. Новые меры введены для обеспечения безопасности полетов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Ограничения действуют с 13 июня и будут продолжаться до особого распоряжения, предварительно до 2:59 мск 26 июня 2025 года. Указания доведены до всех российских эксплуатантов воздушных судов и авиакомпаний.

«Аэрофлот» отменил рейсы между Москвой и Тегераном, а также временно приостановил авиасообщение в Израиль. Маршруты полетов в Дубай, Абу-Даби, Доху и Мале были скорректированы и проходят в обход воздушного пространства Ирана через Пакистан с дополнительной посадкой для дозаправки в Самаре, что увеличивает время полёта и сдвигает обратные рейсы на 1–2 часа. Пассажиры отмененных рейсов могут оформить вынужденный возврат билетов.

Отмена рейсов и изменение маршрутов связаны с масштабной операцией, начатой Израилем в ночь на 13 июня под названием «Ам КеЛави» («Нация, как лев»). ВВС Израиля сбросили около 330 боеприпасов примерно на 100 целей в Иране. В результате погибли командующий КСИР Хоссейн Салами, начальник генштаба Мохаммад Багери и ученые-ядерщики. Среди мирного населения, по данным ISNA, жертвой атаки стал 1 человек, еще 24 человек получили травмы.

Подробности — в материале «Ъ» «Израиль совершил львиный бросок».