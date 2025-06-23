Росавиация ограничила полеты в воздушном пространстве стран Ближнего Востока

Росавиация предписала российским авиакомпаниям не выполнять полеты в воздушном пространстве Ирана, Израиля, Катара, Иордании и Ирака. Об этом сообщил представитель ведомства Артем Кореняко. Решение принято в связи с эскалацией военного конфликта между Ираном и коалицией из Израиля и США

Росавиция обновила указания (NOTAM) для эксплуатантов воздушных судов. Согласно документу, им также предписано не выполнять полеты в аэропорты Израиля и Ирана или вылетать из них. Как пишет господин Кореняко, указания действуют до особого распоряжения. Предварительно: до 2:59 мск 26 июня 2025 года.

Ранее армия Ирана объявила о начале операции «Хорошая весть о победе» против США на Ближнем Востоке. По данным СМИ, совершены ракетные удары по базам в Катаре и Ираке.

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