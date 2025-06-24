МИД Катара вызвал посла Ирана из-за ударов по базе США

Министерство иностранных дел Катара вызвало посла Ирана в Дохе Али Салеха Абади и выразил протест из-за иранской ракетной атаки по базе США. Ведомство назвало произошедшее «нарушением суверенитета страны и ее воздушного пространства».

Как сообщил катарский МИД, министр иностранных дел Катара Султан аль-Мрейхи заявил послу Ирана, что подобные атаки противоречат принципу добрососедства и доверительным отношениям между странами, особенно с учетом того, что «Катар всегда выступал за диалог с Ираном и прилагал многочисленные усилия в этой связи».

23 июня Иран нанес ракетные удары по военной базе США в Катаре. Атака стала ответом на удары американских ВВС по иранским ядерным объектам. Перед запуском Тегеран предупредил Вашингтон о планах атаковать базу, американских военных заранее эвакуировали. МИД Ирана подчеркнул, что это был акт самообороны, не направленный против Катара.

Подробнее — в материале «Ъ» «Контрольный выстрел ''в сердце Тегерана''».

Лусине Баласян