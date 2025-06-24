Трамп: прекращение огня между Израилем и Ираном остается в силе

Президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль больше не собирается атаковать Иран. По его словам, обяъвленное утром 24 июня перемирие между странами остается в силе. Перед этим стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.

«Израиль не собирается нападать на Иран. Все самолеты развернутся и отправятся домой, дружески помахав крыльями Ирану. Никто не пострадает, перемирие в силе!» — написал Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

По данным источниоков репортера Axios, Дональд Трамп созвонился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и призвал его не атаковать Иран. Господин Нетаньяху, по данным Axios, в ответ заявил, что не может отменить приказ и не ответить на нарушение Тегераном режима прекращения огня.

Рано утром 24 июня Дональд Трамп объявил, что перемирие между Израилем и Ираном вступило в силу. Cпустя пару часов ЦАХАЛ сообщил о запуске Ираном двух ракет по израильской территории. Министр обороны Израиля Исраэль Кац поручил ЦАХАЛу «решительно отреагировать» — нанести «мощные удары» в центре Тегерана. Иранские власти только после этого официально подтвердили согласие на перемирие. Затем Иран сообщил о нарушении режима прекращения огня Израилем.

Лусине Баласян