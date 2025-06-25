Дистанционное и не столь отдаленное

Число регионов, жителям которых на сентябрьских выборах будет доступно дистанционное электронное голосование, пополнила Удмуртия. Соответствующее решение было принято на заседании Центральной избирательной комиссии 25 июня. Кроме того, право на онлайн-голосование может появиться у граждан, находящихся в СИЗО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Удмуртия стала 24-м регионом, где в Единый день голосования 14 сентября можно будет сделать выбор онлайн. Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) будет применяться на дополнительных выборах в Госсовет (парламент) республики по Чайковскому и Можгинскому одномандатным округам, а также на выборах в городские думы Ижевска и Можги. По словам члена Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Евгения Шевченко, в общей сложности возможность проголосовать дистанционно появилась у 549,3 тыс. человек, то есть 47,1% жителей Удмуртии, обладающих соответствующим правом.

Как пояснила глава республиканского избиркома Светлана Пальчик, использование ДЭГ стало результатом «запроса избирателей».

Напомним, 11 июня ЦИК одобрил только 23 из 34 заявок на проведение онлайн-голосования, пояснив, что внедрение ДЭГ происходит без принуждения — «последовательно и постепенно». В 2024 году технология применялась чуть шире — в 25 субъектах. Зато на этот раз право голосовать онлайн могут получить граждане, находящиеся под стражей. Порядок такого волеизъявления и список СИЗО комиссия определит 16 июля, рассказала член ЦИКа Эльмира Хаймурзина.

Зампред комиссии Николай Булаев предложил провести консультации с Мосгоризбиркомом по вопросу использования терминалов электронного голосования в следственных изоляторах столицы. «Если мы реализуем это, то сделаем большой шаг на пути автоматизации»,— объяснил господин Булаев. По его словам, после запуска эксперимента в Москве можно будет расширить его и на Московскую область, поскольку «это два региона, где наибольшее количество СИЗО».

Следом Николай Булаев отчитался о старте региональных кампаний.

На выборы губернаторов к текущему моменту выдвинулись 75 кандидатов в 14 субъектах.

64 человека баллотируются от партий, еще 11 претендуют на попадание в бюллетени в качестве самовыдвиженцев, уточнил господин Булаев. Процесс выдвижения идет уже в 19 из 20 регионов, где будут избирать глав (в Ростовской области он начнется 2 июля). На выборах депутатов заксобраний он стартовал в 10 из 11 субъектов (в Калужской области — с 30 июня), а на выборах в парламенты административных центров — в 11 из 25.

Также зампред ЦИКа обнародовал данные о продолжительности голосования в разных регионах. Как уже сообщал “Ъ”, губернаторские выборы продлятся три дня во всех субъектах, за исключением Татарстана. Там они пройдут «по старинке» — одним днем (см. “Ъ” от 17 июня). Выборы депутатов заксобраний тоже везде будут трехдневными, за исключением Курганской области (два дня). Наконец, в течение одного дня будут выбирать депутатов городских советов Казани, Иваново и Ульяновска. Во всех остальных региональных столицах запланирована «трехдневка».

В завершение Николай Булаев обратил внимание председателей региональных комиссий на новые инструменты контроля в процессе выдвижения кандидатов на конференциях политических партий. Напомним, теперь представители избиркомов могут не только запрашивать копии документов кандидатов, но и делать аудиозаписи. Однако, как рассказал господин Булаев, в одном из субъектов решили этого не делать, объяснив, что «не занимаются политикой». «Это не политика, это наша работа. Тот, кто ее не делает, профессионально дисквалифицировал сам себя,— пожурил коллег зампред ЦИКа.— Наша задача — наблюдать, профессионально оценивать, (не допускать.— “Ъ”) никакой вольной интерпретации, никаких тараканов там, где их нет».

Божена Иванова