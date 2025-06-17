Избиркомы натрое сказали

Практически все региональные избиркомы определились с количеством дней голосования на сентябрьских выборах. По традиции большинство комиссий остановилось на максимально возможных трех днях волеизъявления, объяснив это удобством и ростом явки. Исключением стали Татарстан, где глава республики Рустам Минниханов будет переизбираться на четвертый срок «по старинке» — за один день, а также Курганская область, где выборы в заксобрание продлятся два дня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

К 16 июня решение о проведении трехдневного голосования приняли почти все региональные избиркомы, которые в этом году организуют выборы губернаторов и депутатов. В частности, максимально возможный срок — с 12 по 14 сентября — они продлятся в Севастополе, Чувашии, Еврейской автономной области, Коми, Ямало-Ненецком автономном округе, Архангельской, Брянской, Белгородской, Воронежской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Рязанской, Свердловской, Новосибирской, Ростовской, Магаданской, Тамбовской и Челябинской областях, Краснодарском и Пермском краях, а также на Камчатке.

Напомним, возможность многодневного голосования появилась в законодательстве в разгар пандемии коронавируса и объяснялась соображениями безопасности. В 2020–2021 годах по решению Центризбиркома (ЦИК) все выборы были трехдневными. Позже ЦИК отдал этот вопрос на усмотрение нижестоящих комиссий: по закону региональные избиркомы должны определиться с продолжительностью голосования в течение десяти дней после назначения выборов. С тех пор большинство субъектов РФ сохраняют трехдневку, хотя бывают и исключения.

Так, в 2025 году в течение одного дня будет проводиться голосование на выборах главы Татарстана. Соответствующая информация приведена в календарном плане кампании, утвержденном Центризбиркомом республики. Хотя формально у комиссии еще есть время, чтобы принять решение о многодневке, «обращений со стороны органов государственной и муниципальной власти или иных организаций» по этому вопросу не поступало, сообщили “Ъ” в пресс-службе ЦИКа. С чем связано решение проводить голосование «по старинке», там не пояснили. Кроме того, двухдневным будет голосование на выборах в Курганскую областную думу, следует из календарного плана.

В тех регионах, где предпочли трехдневное голосование, традиционно объясняют его удобством для избирателей. «У нас в республике сентябрь — это время сбора урожая на дачах, а также походы в лес за грибами и ягодами. Поэтому уже по традиции мы отводим избирателям трое суток для волеизъявления»,— рассказал “Ъ” председатель избиркома Коми Дмитрий Митюшев. По словам главы свердловского избиркома Елены Клименко, формат трехдневного голосования направлен в том числе на увеличение активности избирателей: «Если смотреть по выборам президента в 2024 году, большая явка случилась у нас именно в пятницу. В субботу было потише, а в последний день пришли те, кто привык голосовать в воскресенье».

В приграничных регионах акцентировали внимание на вопросах безопасности. Например, председатель избиркома Краснодарского края Алексей Черненко завил, что при снижении количества людей, одновременно находящихся на участке, снижается и террористическая угроза. Похожим образом объяснил многодневку глава воронежского избиркома Илья Иванов: «В нашем регионе это весьма актуально». Председатель севастопольской комиссии Нина Фаустова сослалась на действующий в городе желтый уровень террористической опасности.

Наконец, глава избиркома Ленинградской области Михаил Лебединский на пресс-конференции 16 июня признался, что в регионе были споры, «нужно ли голосовать три дня или лучше проголосовать в один день». «Я бы напомнил, что трехдневное голосование у нас появилось с 2020 года, когда началась пандемия. Ленобласть всегда применяла это голосование в трехдневном варианте, за исключением прошлого года: выборы муниципальные у нас были двухдневными»,— подчеркнул господин Лебединский.

Открытым вопрос о длительности голосования на данный момент остается только в Иркутской, Калужской и Костромской областях.

Андрей Прах; корсеть “Ъ”