Избирательная цифровизация

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) на заседании 11 июня утвердила список субъектов РФ, где на сентябрьских выборах будет применяться дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Их оказалось меньше, чем в прошлом году,— 23 вместо 25. По словам председателя ЦИК Эллы Памфиловой, это опровергает спекуляции на тему принуждения к онлайн-голосованию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель ЦИК Элла Памфилова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Председатель ЦИК Элла Памфилова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Из 34 заявок на проведения ДЭГ комиссия согласовала только 23, сообщила ее председатель Элла Памфилова. В пяти регионах (Карелия, Липецкая, Самарская, Смоленская и Томская области) оно будет применяться на отдельных выборах, в остальных — на всех. Это, в частности, Коми, Северная Осетия, Чувашия, Севастополь, Пермский край, Ненецкий автономный округ, Архангельская, Белгородская, Калужская, Костромская, Курганская, Магаданская, Московская, Новгородская, Псковская, Ростовская, Свердловская и Челябинская области.

Общее число субъектов, жители которых смогут использовать ДЭГ, по сравнению с прошлым годом сократилось с 25 до 23, а количество кампаний — с 468 до 280.

По словам госпожи Памфиловой, это говорит об отсутствии принуждения к использованию онлайн-голосования: спекуляции на этот счет беспочвенны, а внедрение ДЭГ будет последовательным и постепенным, заверила она. При этом глава ЦИКа подчеркнула, что количество основных региональных выборов с применением ДЭГ (когда голосуют за губернатора или депутатов законодательного собрания) по сравнению с прошлым годом все же увеличилось — с 10 до 17. По данным комиссии, в общей сложности опыт применения ДЭГ есть уже у 37 регионов.

Член ЦИКа Евгений Колюшин обратил внимание, что некоторые из уже принимавших участие в ДЭГ регионов на этот раз решили обойтись без него, а в некоторых оно будет применяться только на отдельных выборах. Он предположил, что субъекты не устраивает «абсолютная централизация» при подведении итогов ДЭГ, однако зампред ЦИКа Николай Булаев возразил: если онлайн-голосование применяется на выборах регионального уровня, то автоматически распространяется и на местные, тогда как в ряде регионов сначала решили протестировать его на небольших кампаниях. «Никто никого не насилует, хотите получить удовольствие — приходите»,— заключил господин Булаев.

В свою очередь Элла Памфилова похвалила регионы за «вдумчивый подход» к вопросу применения ДЭГ. Например, Курская область из-за «определенной специфики» ранее несколько раз применяла этот вид голосования, однако в нынешних условиях он был признан нецелесообразным, пояснила госпожа Памфилова.

После этого ЦИК отложил 43 избирательные кампании в восьми приграничных районах Курской области. Это более масштабная отмена, чем в прошлом году,— тогда были отложены десять избирательных кампаний на территории семи приграничных районов. Такое решение принято по предложению избирательной комиссии региона, и председатель ЦИКа назвала его абсолютно аргументированным. «Территория тех районов, которые подверглись варварскому нападению, там нет сейчас жизни в привычном смысле этого слова,— объяснила она.— Там надо обезвреживать мины, дезинфекцией заниматься, обезвреживать трупы... Там все разрушено, людей там практически нет, они почти все эвакуированы». В то же время проведение выборов губернатора в Курской области «целесообразно и даже необходимо в такой ситуации», добавила Элла Памфилова.

Заместитель председателя курского облизбиркома Евгений Черкашин сообщил, что временные участки для выборов губернатора откроют в пунктах временного размещения.

Кроме того, как и в прошлом году, будут использованы дополнительные формы голосования. Какие именно, комиссия определит в августе, добавил он.

Также на заседании 11 июня ЦИК уточнил порядок направления в избирательные комиссии электронных обращений. Теперь их можно подавать только используя Единую систему идентификации и аутентификации. Такой порядок устанавливается для любых обращений, направленных в ЦИК и региональные избиркомы. Непосредственно во время выборов он также будет действовать для зарубежных теризбиркомов и избиркома ДЭГ. Это защитит от попыток дискредитировать выборы с помощью спама, состоящего из многочисленных однотипных обращений, которые зачастую отправляются из-за рубежа, пояснила Элла Памфилова.

Анастасия Корня