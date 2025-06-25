Отдых под роспись

Отели и санатории Анапы начали брать с туристов расписку о том, что они осведомлены о запрете купания. Перед заселением отдыхающие должны подписать соответствующий документ. Об этом в Telegram-канале сообщил оперштаб Краснодарского края. Впрочем, по этому пути пошли далеко не все гостиничные комплексы. Собеседники “Ъ FM” говорят, что анкеты с предупреждением о запрете купания в море — это, скорее, частная инициатива отелей с большим числом бассейнов. В них бизнес предупреждает туристов о рисках для здоровья из-за контакта с мазутом. “Ъ FM” ждет ответа от Министерства курортов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Расписка — один из пунктов анкеты, в которой обозначены правила поведения и действующие ограничения, рассказал замгендиректора санатория «Надежда» Владимир Бобяк: «Для того чтобы обезопасить наших гостей, и в частности, детей, которые к нам приезжают и немножко легкомысленно относятся к угрозе для их здоровья, мы совершенно не комплектуем пляж лежаками. Кроме того, там работает спасатель для того, чтобы предупреждать людей о том, что в воду лучше не заходить. У нас открыто три бассейна, где можно без вреда для здоровья купаться. Чтобы информацию гостям предоставлять еще и акцентированно, на ресепшене им раздаются анкеты. Там в 13-м пункте есть информация о том, что на пляжах находиться запрещено и купаться опасно для здоровья. Гости в этом документе расписываются. Все это очень вредно, даже не сейчас, сиюминутно, а потом, впоследствии».

Большая часть пляжей Анапы остаются полупустыми, но есть и те, где запреты никого не останавливают, говорит житель города и местный блогер Юрий Озаровский: «Если сравнивать летний сезон прошлого года и нынешний, то людей стало в десять раз меньше. Есть Сукко, сама Анапа, Витязево, Благовещенская, Большой Утриш. Вот в последнем большой наплыв туристов, потому что там выбросы были незначительными, и их быстро ликвидировали. Много людей приезжают и из соседних районов покупаться. Там с пляжными территориями, их работой, функционированием все великолепно. В Анапе были маленькие выбросы зимой, и там сейчас сложно найти какие-то мазутные вкрапления.

В отелях заполняемость где-то процентов 30, и более или менее как-то бронирование двигается.

Мы вчера прогулялись на центральный пляж, людей купается много, загорают на песочке, песочек в принципе визуально чистый, запахов никаких мы не почувствовали. И так идет где-то до Джемете, где работают водолазы, там на пляжах видны еще вкрапления мазута, и людей крайне мало».

В Российском союзе туриндустрии сообщили, что 150 пляжей в Анапе и в Темрюкском район пока закрыты. Но есть и несколько, купание на которых разрешено. Остальная часть черноморского побережья — в Геленджике, Новороссийске, Туапсе и Сочи — открыта. Никаких распоряжений о введении анкет с распиской о запрете купания не было, да и в целом информации о состоянии акватории у местного турбизнеса крайне мало, поделился генеральный директор детского курортного комплекса «Энергетик» в Анапе Леонид Красноруцкий: «Курорт очень слабо загружен туристами. Надежды, которые возлагались на этот летний сезон, не оправдались, в итоге люди решили все-таки не рисковать. Кто-то в горы уехал, кто-то — на зарубежные курорты.

Что касается фактического состояния пляжных территорий, доступа к информации, которой располагает оперативный штаб, то у нас данных об этом нет. Делать выводы о том, безопасны ли вода, пляж, пригодны ли они к организации отдыха, не представляется возможным. Визуально наши галечные пляжи абсолютно чистые, песчаные — по-разному. Люди во многих местах загорают, многие решаются искупаться. При этом организованные группы детей, естественно, не получают тот оздоровительный эффект, который мог бы быть при купании в море. Следующий год будет еще тяжелее, потому что многие будут вынуждены экономить на содержании объектов. Кому-то из отельеров придется брать кредиты».

Собеседники “Ъ FM” говорят, что власти ограничиваются предупреждениями и лишь в некоторых случаях — штрафами в отношении нарушителей запрета на купание и посещение пляжей. Эксперты Российского союза туриндустрии допускают, что в июле-августе Роспотребнадзор разрешит открыть еще часть территорий для купания в море.

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Станислав Крючков