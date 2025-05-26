Туристы грязи не боятся

Туристы заполнили пляжи Анапы, несмотря на продолжающиеся выбросы мазута. Как можно судить по видео в соцсетях, большинство людей загорают на песке, некоторые заходят в воду по колено. На пляжах, которые Роспотребнадзор на днях вновь признал непригодными для купания, видны соответствующие знаки. Кроме того, специалисты на месте очищают песок от мазута. Спасатели через громкоговорители предупреждают о загрязнениях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Как рассказывают очевидцы, некоторые отдыхающие игнорируют предписания: «На центральном пляже в Анапе много людей. Дети бегают по морю, загорают. Народ заходит, купается, выходит».

Танкеры «Волгонефти», потерпевшие крушение в декабре, перевозили около 9 тыс. т мазута. В море попала треть от этого объема. Позже нефтепродукты стало вымывать волнами на побережья Кубани и Крыма. В Роспотребнадзоре сообщали, что ежедневно тестируют и очищают песок на 150 пляжах. Все черноморское побережье признано «зоной особого контроля». Несмотря на это, ведомство разрешило работу 80% детских лагерей в регионе. Спад бронирований отелей Анапы на летние месяцы достигает 60%, сообщал две недели назад Российский союз туриндустрии.

Городские пляжи загрязнены неравномерно, отмечает координатор программы экологизации промышленности Центра охраны дикой природы Игорь Шкрадюк: «Три дня, пока не было шторма и работали водолазы, мы проходили вдоль берега и видели явно загрязненные мазутом места и участки, где берег и вода были чистые. На прошлой неделе я видел выброшенного на берег маленького дельфиненка, вчера мертвых скатов и крабов в пятнах мазута. Городские автобусы, которые ходят вдоль берега, переполнены, в отличие от зимы и весны. Часть туристического бизнеса открылась, часть еще закрыта. В любом месте на пляже вы увидите несколько человек загорающих и, может быть, даже купающихся. Моржи здесь купались и в феврале.

На самом берегу много пятен. Загорающие предпочитают забираться на дюны, где песок все-таки почище, а дети, которые бегают везде, прибегают к родителям с ногами, вымазанными мазутом. Везде на пляже плакаты "Купание запрещено", потому что проводятся работы. Но у меня есть фото девочки лет пяти, которая лежит на песке в трех метрах от работающего погрузчика. Люди не боятся. Тем более что запах мазута сейчас несильный. В основном испарения улетучились еще зимой. До Анапы порой долетает запах из Новороссийска, где есть терминалы по экспорту нефти. И эта вонь сильнее, чем запах мазута. Люди, которые взяли кредиты, например, на строительство отеля, в очень большой тревоге, потому что сезон срывается».

Власти Краснодарского края пытаются привлечь туристов альтернативными форматами отдыха. В масштабную развлекательную программу включили сыроварни, винодельни и улиточные фермы. Ущерб, нанесенный морской экосистеме разливом нефти, Росприроднадзор оценил в 85 млрд руб. На прошлой неделе там отметили, что «Волгонефть» вновь отказалась добровольно выплатить эту сумму. Поэтому ведомство подготовило иск против владельцев компании.

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Елизавета Скобцова