Геленджик заплыл туристами

Геленджик стал главным центром летнего морского отдыха, местные жители фиксируют толпы на набережной и пляжах. В Telegram-каналах и местных СМИ публикуют кадры центральных локаций города, перегруженных туристами. По сообщениям Роспотребнадзора, пробы морской воды и песка от Новороссийска и до границы с Абхазией соответствуют нормам. Отдыхающие, которые решили не ехать в Анапу из-за выбросов мазута, остались на Черноморском побережье.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Забронировать столик в ресторане и место на пляже становится все сложнее, говорит жительница Геленджика Марина Ярош: «Людей на набережной, естественно, много. Чаще всего мы в пик сезона наблюдаем столько туристов, хотя вода не самая теплая еще, их это не останавливает. Наверное, уже две недели я наблюдаю, как люди купаются, при этом вода была +18 градусов. К нам приезжают из Краснодарского края, из Ростовской области, в выходные у нас очень много, можно сказать, почти местных отдыхающих. Но в будние пока еще можно куда-то пробиться. Те кафе, которые мы выбираем, мы туда ходим в будние дни, на выходных даже не стремимся».

Цены на пляжную инфраструктуру в городе выросли на треть, сообщают местные СМИ. Аренда шезлонга с зонтом стоит 600 руб., бунгало с двумя лежаками и столом — 1,3 тыс. руб. Туристы готовы к морским развлечениям, только убедившись в отсутствии пятен мазута поблизости, говорит администратор Telegram-канала «Геленджик» Денис Петров: «Как будто сейчас июль, столько людей. Действительно больше, чем в прошлом году, это я точно могу сказать. Люди переживают, когда бронируют номера, все интересуются, есть ли мазут в городе. Мы как местные заявляем, естественно, что его нет, до нас он не дошел, поэтому и столько людей. Июль, август уже в большинстве гостевых домов занят, первая половина июня у всех тоже забита. Все катера, все ватрушки, бананы, все катаются. Не сказать, что людей мало».

Турпоток в Геленджик с начала года составил 665 тыс. человек, на 10% больше в сравнении с аналогичным периодом 2024 года. В летний сезон текущего года курорт планирует принять около 4,7 млн гостей, сообщил в Telegram-канале глава города Алексей Богодистов. Соседние с городом курорты также заполнены отдыхающими, говорит автор блога «Жизнь на море» Алексей: «У нас была пусто, и погода не очень была, весна была холодная, начало июня тоже.

А потом как-то резко за последние дни погода наладилась, и очень много людей приехали. Это и в Кабардинке заметно, и в соседнем Дивноморском. Такие аншлаги часто бывают, но они попозже обычно начинались. Ажиотажный спрос, когда мест для отдыха вообще нет, начинается с 10 июля. В сезон люди приезжают, пытаются на месте найти жилье и не могут. Сейчас такого нет. Раньше, в 2000-2005 годы на вокзале стояли люди с табличками "Сдам жилье", "Сдам квартиру". Сейчас такого вообще нет, все ушло в интернет.

Администрация Краснодарского края фиксирует сокращение числа туристов в гостиницах Анапы лишь на 10% по сравнению с прошлым годом. Несмотря на ограничения на пляжный отдых, отели принимают отдыхающих в обычном режиме, предлагая альтернативные программы развлечений, в городе есть три аквапарка и 95 объектов размещения с бассейнами.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Юлия Савина