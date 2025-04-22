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Коммерсантъ FM
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Анапе дали средство от загара

Черноморское побережье Краснодарского края может потерять половину туристов

Неготовность Роспотребнадзора открыть для купания пляжи Анапы и Темрюка уже привела к отмене 10% запланированных поездок. Эксперты не исключают, что в итоге один из ключевых российских курортов в летний сезон могут посетить вдвое меньше туристов, чем обычно. Примерно 2–2,5 млн человек переориентируются на поездки в Крым, Дагестан и популярные зарубежные страны. В некоторых случаях это может привести к росту цен: отдых в Ялте и Калининградской области уже сейчас на треть дороже, чем годом ранее.

Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

Заявление главы Роспотребнадзора Анны Поповой о непригодности части пляжей Анапы, Темрюка и прилегающих районов для купания привело к отмене 10% запланированных поездок, рассказал “Ъ” вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин. Эффект оказался не слишком выраженным за счет того, что многие скорректировали планы еще в начале года (см. “Ъ” от 17 января), пояснил он. Руководитель международных проектов «Слетать.ру» Любовь Воронина тоже фиксирует заметное число аннуляций. В мэрии Анапы от комментариев воздержались.

Интерес туристов к отдыху в Анапе начал снижаться после того, как 15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239»: в море попало около 2,4 тыс. тонн нефтепродуктов. 18 апреля 2025 года Анна Попова заявила, что 141 пляж в Анапском районе и 9 в Темрюкском по уровню загрязнения и санитарно-гигиеническим нормам не могут быть использованы в рамках летней оздоровительной кампании.

Сергей Ромашкин поясняет, что ежегодно в Анапе обычно отдыхают 4–4,5 млн человек. В этом году показатель, по его прогнозам, может сократиться до 2–2,5 млн человек.

Представитель «Интуриста» Дарья Домостроева считает, что спрос на гостиницы Анапы снизится на 50–85% год к году в зависимости от объекта. В туроператоре «Русский экспресс» называют объем бронирований на лето минимальным: на май продажи составили 20–30% от прошлогоднего объема. В OneTwoTrip говорят, что продаж на май—август втрое меньше год к году. Доля курорта в совокупном объеме продаж за год сократилась с 1,5% до 0,3%.

Отправляются в Анапу, по словам госпожи Домостроевой, в основном туристы, рассчитывающие провести отпуск в отелях all inclusive с бассейном. Стремясь удержать турпоток, гостиницы могут предлагать скидки. В OneTwoTrip отмечают, что средняя стоимость забронированной ночи в Анапе в мае—августе 5 тыс. руб., что на 28% меньше год к году. Средняя стоимость проданного тура, согласно «Слетать.ру», снизилась на 7,6%, до 120 тыс. руб. Хотя господин Ромашкин сомневается, что ставка на снижение цен в итоге будет оправдана: стимулировать продажи могут только очень существенные дисконты, что навредит бизнесу местных предпринимателей. Отели оказались в худшем положении по сравнению с туроператорами, которые диверсифицируют риски.

Заместитель гендиректора по продажам санатория «ДиЛуч» в Анапе Марина Процепова говорит, что многие отели и санатории предлагают скидки до 40%. Но загрузку это практически не увеличивает. На лето продано только 25–30% мест против 75–80% годом ранее, а глубина бронирований всего 14 дней, поясняет эксперт. Заместитель руководителя комитета по туризму «Опоры России» в Анапе Кирилл Ирченко говорит, что отельеры пытаются привлечь гостей за счет дополнительных услуг: экскурсий, мастер-классов, развлекательных программ для детей.

Основной поток гостей, отказавшихся от летнего отдыха в Анапе, переориентируется на Крым, считает Сергей Ромашкин. Это может добавить полуострову 1–1,5 млн прибытий.

Продажи туров в Крым в этом году и так шли на 25–30% лучше, чем в прошлом, ситуация в Анапе может обеспечить дополнительный прирост на 15%. «На оба курорта 75% туристов в последние годы приезжают на собственных автомобилях, это одна и та же дорога, и там и там много песчаных пляжей»,— поясняет эксперт.

В «Русском экспрессе» напоминают, что после 2022 года ситуация была прямо противоположной: как раз Анапа оттянула на себя часть крымского турпотока. Дарья Домостроева говорит, что на этапе ранних бронирований продажи Крыма вдвое превысили прошлогодние. Это позволяет формировать хороший прогноз на сезон в целом, но спрос ограничит перевозка: билетов на поезда мало, ехать на машине готовы не все.

Почему россияне еще зимой начали менять планы на лето

Сергей Ромашкин не исключает, что часть путешественников может переориентироваться на Дагестан. Состав туристов в регионе меняется: если в предыдущие годы 90% формировал экскурсионный поток, то сейчас более половины заявок — это именно пляжный отдых, поясняет он. Спрос на регион, по словам эксперта, сейчас на 30–40% превышает прошлогодний. Сочи, по мнению представителя «Русского экспресса», будет в меньшей степени привлекать туристов. Госпожа Домостроева считает, что туристы с загранпаспортами скорее отдадут предпочтении массовым зарубежным направлениям — например, Турции и Египту, где стоимость отдыха снижается вслед за укреплением рубля.

Цены на пляжный отдых внутри страны в условиях высокого спроса, напротив, растут. Согласно OneTwoTrip, средняя стоимость забронированного на лето номера в отеле в Ялте прибавила 30% год к году, в Геленджике — 17%. В обоих случаях значение достигло 10 тыс. руб. в сутки. В Travelata.ru отмечают, что средняя стоимость проданного тура в Калининградскую область на лето составляет 80,1 тыс. руб., что больше на 33,6% год к году. Дарья Домостроева обращает внимание на то, что отели работают сейчас преимущественно по системе динамического ценообразования: рост продаж стимулирует цены.

Александра Мерцалова; Елена Турбина, Краснодар

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