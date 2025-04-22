Анапе дали средство от загара

Неготовность Роспотребнадзора открыть для купания пляжи Анапы и Темрюка уже привела к отмене 10% запланированных поездок. Эксперты не исключают, что в итоге один из ключевых российских курортов в летний сезон могут посетить вдвое меньше туристов, чем обычно. Примерно 2–2,5 млн человек переориентируются на поездки в Крым, Дагестан и популярные зарубежные страны. В некоторых случаях это может привести к росту цен: отдых в Ялте и Калининградской области уже сейчас на треть дороже, чем годом ранее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

Заявление главы Роспотребнадзора Анны Поповой о непригодности части пляжей Анапы, Темрюка и прилегающих районов для купания привело к отмене 10% запланированных поездок, рассказал “Ъ” вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин. Эффект оказался не слишком выраженным за счет того, что многие скорректировали планы еще в начале года (см. “Ъ” от 17 января), пояснил он. Руководитель международных проектов «Слетать.ру» Любовь Воронина тоже фиксирует заметное число аннуляций. В мэрии Анапы от комментариев воздержались.

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Интерес туристов к отдыху в Анапе начал снижаться после того, как 15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239»: в море попало около 2,4 тыс. тонн нефтепродуктов. 18 апреля 2025 года Анна Попова заявила, что 141 пляж в Анапском районе и 9 в Темрюкском по уровню загрязнения и санитарно-гигиеническим нормам не могут быть использованы в рамках летней оздоровительной кампании.

Сергей Ромашкин поясняет, что ежегодно в Анапе обычно отдыхают 4–4,5 млн человек. В этом году показатель, по его прогнозам, может сократиться до 2–2,5 млн человек.

Представитель «Интуриста» Дарья Домостроева считает, что спрос на гостиницы Анапы снизится на 50–85% год к году в зависимости от объекта. В туроператоре «Русский экспресс» называют объем бронирований на лето минимальным: на май продажи составили 20–30% от прошлогоднего объема. В OneTwoTrip говорят, что продаж на май—август втрое меньше год к году. Доля курорта в совокупном объеме продаж за год сократилась с 1,5% до 0,3%.

Отправляются в Анапу, по словам госпожи Домостроевой, в основном туристы, рассчитывающие провести отпуск в отелях all inclusive с бассейном. Стремясь удержать турпоток, гостиницы могут предлагать скидки. В OneTwoTrip отмечают, что средняя стоимость забронированной ночи в Анапе в мае—августе 5 тыс. руб., что на 28% меньше год к году. Средняя стоимость проданного тура, согласно «Слетать.ру», снизилась на 7,6%, до 120 тыс. руб. Хотя господин Ромашкин сомневается, что ставка на снижение цен в итоге будет оправдана: стимулировать продажи могут только очень существенные дисконты, что навредит бизнесу местных предпринимателей. Отели оказались в худшем положении по сравнению с туроператорами, которые диверсифицируют риски.

Заместитель гендиректора по продажам санатория «ДиЛуч» в Анапе Марина Процепова говорит, что многие отели и санатории предлагают скидки до 40%. Но загрузку это практически не увеличивает. На лето продано только 25–30% мест против 75–80% годом ранее, а глубина бронирований всего 14 дней, поясняет эксперт. Заместитель руководителя комитета по туризму «Опоры России» в Анапе Кирилл Ирченко говорит, что отельеры пытаются привлечь гостей за счет дополнительных услуг: экскурсий, мастер-классов, развлекательных программ для детей.

Основной поток гостей, отказавшихся от летнего отдыха в Анапе, переориентируется на Крым, считает Сергей Ромашкин. Это может добавить полуострову 1–1,5 млн прибытий.

Продажи туров в Крым в этом году и так шли на 25–30% лучше, чем в прошлом, ситуация в Анапе может обеспечить дополнительный прирост на 15%. «На оба курорта 75% туристов в последние годы приезжают на собственных автомобилях, это одна и та же дорога, и там и там много песчаных пляжей»,— поясняет эксперт.

В «Русском экспрессе» напоминают, что после 2022 года ситуация была прямо противоположной: как раз Анапа оттянула на себя часть крымского турпотока. Дарья Домостроева говорит, что на этапе ранних бронирований продажи Крыма вдвое превысили прошлогодние. Это позволяет формировать хороший прогноз на сезон в целом, но спрос ограничит перевозка: билетов на поезда мало, ехать на машине готовы не все.

Сергей Ромашкин не исключает, что часть путешественников может переориентироваться на Дагестан. Состав туристов в регионе меняется: если в предыдущие годы 90% формировал экскурсионный поток, то сейчас более половины заявок — это именно пляжный отдых, поясняет он. Спрос на регион, по словам эксперта, сейчас на 30–40% превышает прошлогодний. Сочи, по мнению представителя «Русского экспресса», будет в меньшей степени привлекать туристов. Госпожа Домостроева считает, что туристы с загранпаспортами скорее отдадут предпочтении массовым зарубежным направлениям — например, Турции и Египту, где стоимость отдыха снижается вслед за укреплением рубля.

Цены на пляжный отдых внутри страны в условиях высокого спроса, напротив, растут. Согласно OneTwoTrip, средняя стоимость забронированного на лето номера в отеле в Ялте прибавила 30% год к году, в Геленджике — 17%. В обоих случаях значение достигло 10 тыс. руб. в сутки. В Travelata.ru отмечают, что средняя стоимость проданного тура в Калининградскую область на лето составляет 80,1 тыс. руб., что больше на 33,6% год к году. Дарья Домостроева обращает внимание на то, что отели работают сейчас преимущественно по системе динамического ценообразования: рост продаж стимулирует цены.

Александра Мерцалова; Елена Турбина, Краснодар