Экс-замминистра обороны Иванов не согласился с обвинением в растрате и выводе денег

Бывший замминистра обороны Тимур Иванов в ходе последнего слова заявил о своей невиновности по делам о растрате 216,6 млн руб. при покупке паромов для Керченской переправы и выводе 3,9 млрд руб. из банка «Интеркоммерц». Он отметил, что если его и есть за что судить, то не в рамках этих дел. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на участника судебного процесса.

Тимур Иванов и его бывший подчиненный Антон Филатов, также проходящий обвиняемым по делу, попросили суд вынести справедливое решение. Экс-замминистра обратил внимание, что за покупку двух паромов ему дали госнаграду и лишь спустя время следователи оценили его действия как преступные. «История с банком "Интеркоммерц"», по его словам, не имеет к нему никакого отношения.

Накануне гособвинение запросило 14,5 года колонии общего режима для Тимура Иванова и 14 лет — для Антона Филатова. Суд предварительно назначил дату оглашения приговора по первому делу Тимура Иванова на 1 июля.

Признанные потерпевшими обанкротившийся «Интеркоммерц» и Главное управление обустройства войск (ГУОВ) согласились со сроком запрошенного для подсудимых наказания. При этом «Интеркоммерц» выступил против конфискации активов фигурантов, а ГУОВ оставило просьбу прокурора на усмотрение суда.

21 июня против Тимура Иванова возбудили новое уголовное дело о получении взятки. Сообщается, что новый эпизод связан с поставками овощных консервов. Сумма взятки составила 152 млн руб.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Тимура Иванова готовят к общему режиму».

Никита Черненко