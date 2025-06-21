Против экс-замглавы Минобороны возбудили новое дело о взятке в 152 млн рублей

Следователи возбудили еще одно уголовное дело в отношении бывшего замминистра обороны Тимура Иванова. Об этом говорится в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Дело было заведено в конце мая. По версии следствия, Иванов получил взятку в размере более 152 млн руб. от главы «Олимпситистрой» Александра Фомина. Против него также возбуждено уголовное дело.

Тимур Иванов находится под арестом с 24 апреля 2024 года. В отношении него возбуждены уголовные дела о взятке на сумму свыше 1,2 млрд руб. и хищении более 4,2 млрд руб. Вину бывший замминистра не признает. 18 апреля суд продлил ему срок ареста до июля.

Подробнее — в материале «Ъ» «Тимуру Иванову устроили свидание в суде».