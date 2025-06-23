Тимура Иванова готовят к общему режиму

Гособвинитель попросил Мосгорсуд приговорить бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова к 14 годам 6 месяцам колонии. Он обвиняется в растрате при покупке паромов для Керченской переправы, а также выводе и легализации свыше 3,9 млрд руб. из банка «Интеркоммерц».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывшему замминистра обороны Тимуру Иванову уже по первому его делу запросили суровое наказание

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Бывшему замминистра обороны Тимуру Иванову уже по первому его делу запросили суровое наказание

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В громком уголовном деле, которое Мосгорсуд из-за наличия в нем сведений, составляющих гостайну, рассматривает в закрытом режиме, помимо замминистра Тимура Иванова фигурирует его экс-подчиненный Антон Филатов. Оба обвиняются в особо крупном хищении путем присвоения и в отмывании преступных доходов организованной группой в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 и п. «а», «б» ст. 174.1 УК РФ). В ходе прений прокурор попросил назначить действительному государственному советнику Российской Федерации 1-го класса Иванову наказание в виде 14 лет 6 месяцев колонии общего режима, а бывшему руководителю компании «Оборонлогистика» Филатову на полгода меньше.

Кроме того, прокурор попросил конфисковать арестованные активы бывшего замминистра, оцениваемые в 2,5 млрд руб. Речь идет о земельных участках на Рублевке, целой коллекции автомобилей, а также средствах на банковских счетах.

По версии СКР, оба преступления фигуранты совершили в 2015 году, когда Тимур Иванов занимал должность гендиректора подведомственной Минобороны компании — АО «Оборонстрой», а Антон Филатов был директором ее «дочки» — ООО «Оборонлогистика». При этом действовали они в составе организованной группы. В нее, считает обвинение, входили тогдашний председатель правления банка «Интеркоммерц» (лишен лицензии в феврале 2016 года) Александр Бугаевский, запрос о выдаче которого Чехия отклонила в 2019 году, заместитель начальника кредитного департамента банка Алексей Резван, заочно арестованный в 2017 году и уехавший, по некоторым данным, в Австрию, а также гендиректор гонконгской компании Tourinvest Services Limited гражданин Германии Феликс Нойберг.

Последний должен был предстать перед судом вместе с господином Филатовым еще в 2019 году, но Генпрокуратура тогда не утвердила обвинительное заключение, господин Нойберг оказался на свободе и уехал на родину.

Из материалов дела следует, что помимо руководства преступной группой замминистра Иванов «подписывал необходимые для совершения преступления финансово-хозяйственные документы, в том числе по отчуждению принадлежащих АО "Оборонстрой" и вверенных ему денежных средств».

В апреле 2015 года по указанию руководства Минобороны главе «Оборонстроя» поручили приобрести за счет внебюджетных источников ГК «Внешэкономбанк» два парома для Керченской переправы. Реализацией проекта занимался Антон Филатов, который в Греции подыскал суда Maria-Eleni Shipping Company и Finix-Salaminos Shipping за €6,3 млн и €6,1 млн соответственно.

В качестве источника промежуточного финансирования был использован банк «Интеркоммерц» (ГК «Внешэкономбанк» впоследствии должна была покрыть расходы), который привлек к реализации схемы ряд связанных с ним фирм. Сначала банк выдал кредит российскому юрлицу, которое прогнало средства через цепочку из иностранных фирм и в конце перечислило их на счет Tourinvest Services Limited. Последняя в апреле—июне 2015 года и купила два парома.

Впоследствии, получив от государства деньги, «Оборонлогистика» выкупила у компании Tourinvest Services Limited корабли за те же деньги. Однако сделано это было в октябре 2015 года, когда курс евро значительно вырос.

«Разница между стоимостью указанных паромных судов в размере 685 млн 200 тыс. руб. и выделенной АО "Оборонстрой" суммой на их покупку в размере 901 млн 875 тыс. составила 216 млн 674 тыс. руб., которые господа Иванов, Филатов, Бугаевский, Резван и Нойберг похитили и распорядились ими по своему усмотрению»,— утверждает следствие.

Поступившие на валютный счет компании Tourinvest Services Limited денежные средства соучастники впоследствии легализовали, перечислив их на банковские счета подконтрольных им юрлиц на основании фиктивных сделок «под видом оплаты консалтинговых и консультационных услуг, продажи иностранной валюты, а также возврата средств по договору займа», говорится в деле.

Также, фигуранты, предчувствуя отзыв у банка «Интеркоммерц» лицензии, совершили присвоение €44,9 млн (в то время 3,92 млрд руб.). Деньги были выведены в январе 2015 года из банка по фиктивным договорам купли-продажи валюты. Для этого была вновь задействована компания Tourinvest Services Limited, а также иные подконтрольные фигурантам иностранные фирмы.

По версии следствия, средства ушли под видом закупки оборудования, строительных материалов и т. п. за границу, где соучастники также «распорядились ими по своему усмотрению, распределив между собой».

Свою вину в инкриминированных деяниях подсудимые не признали.

Отметим, что в данный момент Тимур Иванов обвиняется еще и по двум эпизодам получения взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По версии СКР, их бывший замминистра обороны получил от главы компании «Олимпситистрой» Александра Фомина. Сначала ему вменили получение более 1,185 млрд руб. В такую сумму следствие оценило услуги компаний, которые за оказанную им Тимуром Ивановым помощь с подрядами, бесплатно выполнили строительно-ремонтные работы на принадлежащих ему объектах недвижимости.

В конце мая 2025 года экс-замминистра вменили получение взятки еще в размере 152 млн руб. Предприниматель Фомин по обоим делам также проходит в качестве обвиняемого в даче взятки (ст. 291 УК РФ).

Олег Рубникович