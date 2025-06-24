ТАСС: новый эпизод в деле Тимура Иванова связан с поставками овощных консервов

ТАСС сообщает о новом эпизоде в деле о коррупции бывшего замминистра обороны Тимура Иванова и предполагаемого взяткодателя главы компании «Олимпситистрой» Александра Фомина. По информации агентства, эпизод связан с договором о поставках агрокомплексом «Русское село» горошка, огурцов, томатов и томатной пасты.

По версии следствия, поставки осуществлялись в магазины одной из розничных сетей. Предположительно, в качестве взятки тульское ООО «Проопт» предоставило процентный безналичный заем более чем на 122 млн руб. «Русскому селу», учредителем которого является Сергей Бородин. Также предметом взятки следствие сочло уставной капитал сельхозпредприятия (30 млн руб.), который на расчетный счет компании внес сам учредитель.

В рамках досудебного соглашения господин Бородин дал показания на экс-замминистра по новому эпизоду. После возбуждения дела «Проопт» потребовал через Арбитражный суд расторжения договора с «Русским селом».

Тимур Иванов находится под арестом с 24 апреля 2024 года. Он обвиняется в растрате при покупке паромов для Керченской переправы, а также выводе и легализации свыше 3,9 млрд руб. из банка «Интеркоммерц». Вину он не признает. На прошлой неделе против экс-замглавы Минобороны возбудили новое дело — о взятке в размере 152 млн руб. Гособвинение запросило для него 14,5 года колонии общего режима.

Подробности — в материале «Ъ» «Тимура Иванова готовят к общему режиму».