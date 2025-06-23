Бывшему замминистра обороны Тимуру Иванову запросили 14,5 лет колонии

Гособвинение в ходе прений в Мосгорсуде запросило 14,5 лет колонии общего режима режима бывшему замминистра обороны и экс-главе подведомственной Минобороны компании АО «Оборонстрой» Тимуру Иванову. Его обвиняют в особо крупной растрате на 216,6 млн руб., а также выводе более 3,9 млрд руб. из банка «Интеркоммерц». Также 14 лет колонии запросили бывшему подчиненному фигуранта Антону Филатову Об этом сообщило «РИА Новости».

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Согласно фабуле дела, господин Иванов поручил сообщнику — бывшему главе компании «Оборонлогистика» Антону Филатову — приобрести два парома для Керченской переправы. Для этого «Интеркоммерц» выступил источником промежуточного финансирования, а ГК «Внешэкономбанк» должна была покрыть все расходы.

Сначала злоумышленники перечислили €12,4 млн компании Tourinvest Services Limited. Фирма купила два парома в апреле—июне 2015 года. Впоследствии, получив от государства деньги, «Оборонлогистика» выкупила паромы у Tourinvest Services Limited за те же €12,4 млн, но уже в октябре 2015 года. Тогда курс евро значительно вырос. Разница между стоимостью паромов составила 216 млн 674 тыс. руб. Позже как считает гособвинение, фигуранты присвоили €44,9 млн (в то время 3,92 млрд руб.) банка «Интеркоммерц», предчувствуя отзыв у него лицензии.

Тимура Иванова арестовали 24 апреля 2024 года, вину фигурант не признает. 21 июня ТАСС сообщил, что против мужчины возбудили новое уголовное дело о получении взятки. Фигурантом дела стал и взяткодатель — глава «Олимпситистроя» Александр Фомин.

Подробнее о деле экс-замминистра обороны — в материале «Ъ» «Тимуру Иванову устроили свидание в суде».

Никита Черненко