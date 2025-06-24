Нефтяные цены падают на новостях о перемирии на Ближнем Востоке

Стоимость августовских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE снижается на 3,6%, до $68,8 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI дешевеют на 3,2%, до $66,3 за баррель. В ходе сегодняшней сессии цена Brent падала до $67,6 за баррель, WTI — до $64,6 за баррель.

Цены на нефть, а также на газ перешли к снижению на новостях о прекращении огня между Израилем и Ираном. О том, что соглашение между ними вступило в силу, первым заявил президент США Дональд Трамп. Израильские власти официально согласились на инициативу господина Трампа о перемирии. Согласие также дал Высший совет нацбезопасности Ирана.

О последствиях конфликта для рынка — в материале «Ъ» «Нефть не испугалась ракет».