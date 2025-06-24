Нефть не испугалась ракет

Биржевые котировки нефти Brent хотя и начали день 23 июня с обновления пятимесячного максимума, но завершили его падением котировок. В конце торгов цены опускались до $71,5 за баррель, на 6% ниже закрытия минувшей недели. Европейские индексы снизились лишь на 0,3–1%. Ограниченная реакция вызвана тем, что Иран, несмотря на бомбовый удар США, не пошел на дальнейшее обострение, а ограничился символическими атаками на базы США. При отсутствии дальнейшей эскалации нефтяные котировки могут продолжить снижаться, ожидают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Shannon Stapleton / Reuters Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Хотя бомбовый удар США по Ирану вызвал ожидаемый рост нефтяных котировок (см. “Ъ” от 23 июня), однако ни его величина, ни продолжительность не оказались значительными. Согласно данным Investing.com, в начале торгов 23 июня стоимость Brent на спот-рынке поднималась до отметки $77,8 за баррель, обновив максимум с конца января. Однако очень быстро цены пошли вниз и к 10:45 вернулись к значениям закрытия пятницы. К 17:00 котировки вернулись к уровню $75 за баррель.

Судя по всему, большая часть трейдеров к понедельнику переварила панические заголовки воскресенья. «Стремительного ответа со стороны Ирана не последовало»,— указывает портфельный управляющий Astero Falcon Алена Николаева. По ее словам, не сработал ни один из ключевых маркеров нефтяного шока: Ормузский пролив остался открытым, поставки нефти идут, судоходство, пусть и с задержками, продолжаются. Парламент Ирана хотя и проголосовал за блокировку пролива, но не получил на это одобрения своего Совбеза. «Для всех это выглядит как громкий, протестный шаг, но не реальная эскалация»,— отмечает госпожа Николаева.

Перекрытие Ормузского пролива, через который на мировой рынок попадает более 20% нефти, слишком радикальное решение, которое не в интересах самого Ирана и его ключевого торгового партнера Китая. В частности, через него в Поднебесную поступает 5,4 млн баррелей в сутки. «Поэтому вероятность полного перекрытия Ормузского пролива нам видится не слишком реальной. Возможно, поэтому такая реакция в нефтяных ценах — котировки Brent не показывают сильного подъема»,— отмечает аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин. Ситуация напоминает ситуацию весны прошлого года, когда Иран и Израиль после обмена ракетными ударами заявили о достигнутых целях (см. “Ъ” от 23 апреля 2024 года). «Допустим, Иран или его прокси все-таки ударят по базам США, сломают пару бараков, пострадают один-два военнослужащих, и на этом все закончится. Основания для дальнейшего роста нет»,— отмечает портфельный управляющий крупной УК.

В таких условиях ограниченной была реакция и на фондовых рынках. Ведущие европейские индексы снизились по итогам дня на 0,3–1%, американские индексы начали день ростом в пределах 0,5%, но к 19:15 вернулись к уровням закрытия пятницы. Российский рынок также показал сдержанную реакцию. По итогам дня индекс Московской биржи вырос лишь на 0,3%, до 2760 пунктов. При этом отраслевой индекс «нефти и газа» поднялся почти на 1%, в лидерах роста оказались акции «Роснефти», «Транснефти», прибавившие в цене 2,6% и 3,3%.

Более того, после 19:30, на фоне сообщений об атаке Ирана на базы США, снижение цен на рынке нефти ускорилось. Израильское издание Ynet сообщило о том, что по американским базам в Катаре были выпущены десять иранских ракет. По данным новостного сайта Axios, речь идет о шести ракетах. При этом военнослужащие заранее покинули базы, так как Иран заранее сообщил о планируемом ударе. В итоге в течение получаса нефтяные котировки Brent потеряли больше 6%, опустившись до $71,5 за баррель. «Похоже на договорняк. Как и в случае с атакой США, Иран предупредил, что будет бить по Катару»,— констатирует Алена Николаева.

Однако пока еще ситуация на мировых рынках по-прежнему зависит от сценария развития конфликта. Если Иран помимо Израиля будет воевать еще и с США, то в таком случае геополитическая премия может резко вырасти, и эксперты не исключают выхода цены к $90 за баррель. «Если разрушительных ответных действий Ирана в сторону США мы не увидим, то не исключено, что эскалация пойдет на спад. В этом случае и цена на нефть уйдет ниже»,— отмечает Александр Потавин.

Вместе с тем при любом сценарии волатильность на рынке нефти останется высокой в ближайшие дни. «Этот геополитический обмен угрозами создает идеальные условия для резких движений и коротких спекуляций»,— отмечает Алена Николаева.

Виталий Гайдаев