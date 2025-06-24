Израиль принял инициативу Трампа о перемирии с Ираном

Израиль принимает инициативу президента США Дональда Трампа о прекращении боевых действий в отношении Ирана. Об этом заявил советник канцелярии израильского премьера Дмитрий Гендельман. Тем временем иранский телеканал Press TV заявил, что «перемирие начало действовать после четырех волн иранских атак на оккупированную Израилем территорию».

По словам господина Гендельмана, «экзистенциальная двойная угроза» в виде ядерной программы и баллистических ракет Ирана устранена. Также, по его словам, Армия обороны Израиля «установила полный контроль над воздушным пространством Тегерана». ЦАХАЛ нанес «сокрушительный удар по высшему военному командованию Ирана». Утверждается, что за минувшие сутки израильская армия ликвидировала «сотни боевиков "Басидж" — репрессивного инструмента террористического режима» — и «еще одного высокопоставленного специалиста ядерной программы».

«Израиль выражает благодарность президенту Трампу,— подчеркивается в заявлении.— В связи с достижением стратегических целей операции и в полном согласовании с президентом Трампом Израиль принял его инициативу о двустороннем прекращении огня».

При этом в заявлении советника подчеркивается, что Израиль будет отвечать «с максимальной решимостью» на любое нарушение Ираном условий перемирия.

Дональд Трамп ранее заявил, что перемирие между Израилем и Ираном началось. Заявление прозвучало вскоре после иранского ракетного обстрела израильской территории. На юге страны атака привела к жертвам среди мирного населения.

«Конфликт Израиля и Ирана. День 12-й» — онлайн-трансляция «Ъ».