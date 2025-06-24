Цена газа в ЕС снизилась на 12% на фоне новостей о перемирии на Ближнем Востоке

Биржевые цены на европейский газ снизились на 11,14%, до €36 за 1 МВт•ч, следует из данных лондонской биржи ICE. Котировки стали падать на фоне согласия Израиля на прекращение огня в конфликте с Ираном.

Фьючерсы на нефть марки Brent также падали — до $67,6 за баррель. По состоянию на 11:00 Brent вернулся к росту и торгуется на уровне $69,5 за баррель.

Сегодня утром президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение о прекращении огня между Ираном и Израилем начало действовать. Израильские власти официально согласились на инициативу господина Трампа о перемирии. Иранский МИД говорил, что не будет продолжать военные действия, если Израиль прекратит «незаконную агрессию».

О последствиях военного конфликта — в материале «Ъ» «Нефть не испугалась ракет».