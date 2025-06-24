Трамп заявил о начале перемирия между Ираном и Израилем

Президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение о прекращении огня между Ираном и Израилем начало действовать. Он написал об этом в своей соцсети Truth Social.

«Перемирие вступило в силу,— заявил Дональд Трамп.— Прошу не нарушать его».

Вчера президент США заявил, что Израиль и Иран договорились о прекращении огня. Он утверждал, что через 24 часа можно будет объявить об «официальном окончании войны». Однако МИД Ирана сообщил, что на данный момент не было достигнуто никаких соглашений. С утра ракетному обстрелу подвергся юг Израиля.

О ходе военного конфликта — в материале «Ъ» «Контрольный выстрел "в сердце Тегерана"».