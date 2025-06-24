Иран согласился на перемирие с Израилем

Высший совет национальной безопасности Ирана сообщил, что власти согласны на перемирие с Израилем, объявленное президентом США Дональдом Трампом. Тегеран готов ответить на любую последующую агрессию в случае нарушения режима прекращения огня.

«Это была победа, которая заставила врага раскаяться и принять поражение и прекратить свое одностороннее наступление.— говорится в заявлении Высшего совета нацбезопасности, которое приводит IRBA.— Доводим до сведения великого и мужественного народа Исламской Республики Иран, что ВС Ирана, не доверяя речам врагов, готовы будут дать решительный ответ на любое агрессивное действие врага».

13 июня Израиль начал операцию «Народ как лев» против ядерной и оборонной промышленности Ирана. В ответ иранские силы атаковали Израиль беспилотниками и ракетами. 22 июня удар по трем иранским ядерным объектам нанесли ВВС США. Рано утром 24 июня Дональд Трамп сообщил, что вступило в силу перемирие между Ираном и Израилем.

Израиль подтвердил, что согласился на прекращение огня. При этом власти Ирана однозначного ответа не дали: глава иранского МИДа Аббас Аракчи заявил, что страна не будет продолжать боевые действия, если Израиль прекратит «незаконную агрессию» до 4:00 по Тегерану (3:30 мск). Вскоре ЦАХАЛ обвинил иранскую сторону в нарушении перемирия и пообещал нанести мощные удары по столице Исламской Республики. Иран отрицает запуск ракет в сторону Израиля после объявления перемирия.

Лусине Баласян