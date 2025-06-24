ЦБ: в России не рецессия, а плавное замедление темпов роста

В России сейчас явно нет рецессии, но наблюдается плавное замедление темпов роста экономики, которая «уходит из перегрева». Об этом заявил директор департамента денежно-кредитной политики Центробанка (ЦБ) Андрей Ганган.

«Мы понимаем, что находимся в некоем переломном моменте,— сказал господин Ганган на сессии с представителями бизнеса Новосибирска (цитата по "РИА Новости"),— с точки зрения охлаждения экономической активности, разворота инфляционных трендов».

По словам Гангана, ситуация в экономике «крайне неоднородная». Он уточнил, что в черной металлургии, нефтегазовом секторе и отрасли гражданского машиностроения происходит «некая коррекция с высокого роста».

«Но у нас есть много отраслей, в которых по-прежнему наблюдается рост… Фармацевтика, производственное оборудование, много активно растущих отраслей в химической промышленности»,— добавил представитель ЦБ.

На прошлой неделе министр экономики Максим Решетников заявил, что российская экономика находится в стадии охлаждения. Он отметил, что «по текущим ощущениям бизнеса», она близка к переходу в рецессию. С ним не согласился глава Сбербанка Герман Греф. Президент Владимир Путин поручил ни в коем случае не допустить рецессии.

Подробности — в материале «Ъ» «Мобилизация стабильности».