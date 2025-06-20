Мобилизация стабильности

Экономическая часть выступления Владимира Путина на ПМЭФ-2025 была посвящена тому, как обеспечить переход российской экономики на траекторию сбалансированного роста. Президент предложил три направления структурных изменений: движение к экономике высоких зарплат при повышении квалификации работников и уровня производительности, новое качество инвестиционного климата за счет минимизации издержек бизнеса, а также достижение технологического лидерства. Кроме того, в речи едва ли не впервые прозвучало намерение перестать делить компании на чисто оборонно-промышленные и гражданские, что можно назвать фиксацией усилившейся роли ВПК в экономике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент России Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Владимир Путин в экономической части выступления на ПМЭФ подвел итог развернувшейся на форуме дискуссии чиновников и представителей бизнеса о том, как российская экономика должна развиваться в краткосрочной перспективе. Видение президента было вполне ожидаемым: сбалансированный рост ВВП при умеренной инфляции, низкой безработице и позитивной экономической динамике.

До этого на макроэкономической сессии ПМЭФ представители финансово-экономического блока поспорили о текущем состоянии экономики: в ЦБ происходящее назвали «выходом из перегрева» — после всплеска неудовлетворенного спроса, частично перенаправленного высокими ставками в депозиты, экономика возвращается к балансу. В Минэкономики предупредили о рисках перехода в рецессию, а в Минфине примирительно охарактеризовали ситуацию как «похолодание, за которым всегда приходит лето».

Дискуссия идет о потенциале роста экономики, пояснил вице-премьер Александр Новак на деловом завтраке Сбербанка.

«Наши экономические ведомства считают, что потенциал равен около 3% роста в год. ЦБ считает, что несколько ниже, поэтому проводит ДКП исходя из своего видения потенциальных темпов. Я думаю, что потенциал у нас более 3%»,— был оптимистичен вице-премьер. Затронул Александр Новак и тему рубля. На его избыточную крепость жаловались экспортеры, глава ВТБ Андрей Костин, президент Сбербанка Герман Греф и первый вице-премьер Денис Мантуров.

Оптимальным и равновесным они называли уровень в 90–100 руб. за $1 при текущем курсе 78–79 руб./$. В ЦБ с этим уже в кулуарах форума не согласились. «Курс, который мы видим сейчас, и есть равновесный: он отражает объективную ситуацию в экономике, даже если это не согласуется с экспертными мнениями и пожеланиями»,— сказал журналистам директор департамента денежно-кредитной политики регулятора Андрей Ганган.

Владимир Путин о курсе рубля не высказывался, но дал сигнал: таргетирование инфляции (которое сейчас в том числе сдерживает девальвацию нацвалюты) продолжится. Эти усилия ЦБ, следовало из его слов, работают на обеспечение стабильности развития. В целом же президент очертил три направления работы по изменению структуры экономики.

Первое — изменение характера занятости. Речь идет о переходе к экономике высоких заработных плат, увеличиваемых не из-за дефицита кадров, а за счет повышения качества рабочей силы и производительности труда. Для этого образовательные программы адаптируют под потребности реального сектора.

Второе направление — улучшение инвестклимата. Этой цели власти намерены добиваться за счет минимизации издержек бизнеса и снятия барьеров по всем направлениям — от строительства и обеспечения коммуникациями новых проектов до вопросов текущей операционной деятельности, включая все виды учета и нотариальное сопровождение.

Третье направление — сделать экономику РФ технологичной. Правительству поручено держать на личном контроле внедрение новых технологий, донастроить нормативную базу для экспериментальных режимов, обкатку и тиражирование перспективных решений. Также от Белого дома ждут ежегодного доклада о динамике технологического развития с оценкой текущего уровня суверенитета в этой сфере.

Заметным в выступлении президента стало подтверждение факта усиления роли ВПК в российской экономике. По словам Владимира Путина, от деления компаний на исключительно военно-промышленные и работающие в гражданском сегменте следует уходить.

Такой поворот, отметим, отражает экономическую реальность: предприятия ВПК кратно увеличили производство продукции и в последние годы стали драйвером роста экономики. Вторая причина — внешнеполитический фон: растущая напряженность и возвращение логики силового сдерживания.

На этом фоне несколько необычно на форуме смотрелись разговоры чиновников о возможностях привлечения иностранных инвестиций и возвращения ушедших компаний. Так, глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что правила возвращения иностранного бизнеса уже разработаны и отличаются для тех, кто ушел вынужденно и «кто хлопнул дверью». По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, пока никакие западные компании возвращаться не собираются.

Генпрокуратура между тем, как отметил ее руководитель Игорь Краснов, намерена пристально следить за процессом, если он все-таки начнется. «Мы уже установили правила, по которым они будут возвращаться, а они все не собираются!» — эмоционально высказался на эту тему на завтраке Сбербанка глава комитета Госдумы Андрей Макаров. Объяснение он нашел в плохо работающих институтах в России и отсутствии гарантий прав собственности, в том числе из-за исков Генпрокуратуры по деприватизации активов.

Владимир Путин на пленарной сессии отметил, что «национализация не может положительно влиять на рост российской экономики, мы отдаем себе в этом отчет». По его словам, в ходе приватизации «много было допущено несправедливости», но худшим решением будет начать забирать все назад, поэтому необходимо выработать нормативную базу по срокам давности всех событий подобного рода раз и навсегда. Отметим, идея законодательно если не ограничить национализацию, то хотя бы обозначить рамки допустимого обсуждается уже несколько лет — и решений, закрепляющих права собственности, пока нет.

Диана Галиева, Санкт-Петербург