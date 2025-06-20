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Мобилизация стабильности

Владимир Путин обозначил направления экономического удара

Экономическая часть выступления Владимира Путина на ПМЭФ-2025 была посвящена тому, как обеспечить переход российской экономики на траекторию сбалансированного роста. Президент предложил три направления структурных изменений: движение к экономике высоких зарплат при повышении квалификации работников и уровня производительности, новое качество инвестиционного климата за счет минимизации издержек бизнеса, а также достижение технологического лидерства. Кроме того, в речи едва ли не впервые прозвучало намерение перестать делить компании на чисто оборонно-промышленные и гражданские, что можно назвать фиксацией усилившейся роли ВПК в экономике.

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Владимир Путин в экономической части выступления на ПМЭФ подвел итог развернувшейся на форуме дискуссии чиновников и представителей бизнеса о том, как российская экономика должна развиваться в краткосрочной перспективе. Видение президента было вполне ожидаемым: сбалансированный рост ВВП при умеренной инфляции, низкой безработице и позитивной экономической динамике.

До этого на макроэкономической сессии ПМЭФ представители финансово-экономического блока поспорили о текущем состоянии экономики: в ЦБ происходящее назвали «выходом из перегрева» — после всплеска неудовлетворенного спроса, частично перенаправленного высокими ставками в депозиты, экономика возвращается к балансу. В Минэкономики предупредили о рисках перехода в рецессию, а в Минфине примирительно охарактеризовали ситуацию как «похолодание, за которым всегда приходит лето».

Дискуссия идет о потенциале роста экономики, пояснил вице-премьер Александр Новак на деловом завтраке Сбербанка.

«Наши экономические ведомства считают, что потенциал равен около 3% роста в год. ЦБ считает, что несколько ниже, поэтому проводит ДКП исходя из своего видения потенциальных темпов. Я думаю, что потенциал у нас более 3%»,— был оптимистичен вице-премьер. Затронул Александр Новак и тему рубля. На его избыточную крепость жаловались экспортеры, глава ВТБ Андрей Костин, президент Сбербанка Герман Греф и первый вице-премьер Денис Мантуров.

Оптимальным и равновесным они называли уровень в 90–100 руб. за $1 при текущем курсе 78–79 руб./$. В ЦБ с этим уже в кулуарах форума не согласились. «Курс, который мы видим сейчас, и есть равновесный: он отражает объективную ситуацию в экономике, даже если это не согласуется с экспертными мнениями и пожеланиями»,— сказал журналистам директор департамента денежно-кредитной политики регулятора Андрей Ганган.

Владимир Путин о курсе рубля не высказывался, но дал сигнал: таргетирование инфляции (которое сейчас в том числе сдерживает девальвацию нацвалюты) продолжится. Эти усилия ЦБ, следовало из его слов, работают на обеспечение стабильности развития. В целом же президент очертил три направления работы по изменению структуры экономики.

Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2025. Главные заявления

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Первое — изменение характера занятости. Речь идет о переходе к экономике высоких заработных плат, увеличиваемых не из-за дефицита кадров, а за счет повышения качества рабочей силы и производительности труда. Для этого образовательные программы адаптируют под потребности реального сектора.

Второе направление — улучшение инвестклимата. Этой цели власти намерены добиваться за счет минимизации издержек бизнеса и снятия барьеров по всем направлениям — от строительства и обеспечения коммуникациями новых проектов до вопросов текущей операционной деятельности, включая все виды учета и нотариальное сопровождение.

Третье направление — сделать экономику РФ технологичной. Правительству поручено держать на личном контроле внедрение новых технологий, донастроить нормативную базу для экспериментальных режимов, обкатку и тиражирование перспективных решений. Также от Белого дома ждут ежегодного доклада о динамике технологического развития с оценкой текущего уровня суверенитета в этой сфере.

Заметным в выступлении президента стало подтверждение факта усиления роли ВПК в российской экономике. По словам Владимира Путина, от деления компаний на исключительно военно-промышленные и работающие в гражданском сегменте следует уходить.

Такой поворот, отметим, отражает экономическую реальность: предприятия ВПК кратно увеличили производство продукции и в последние годы стали драйвером роста экономики. Вторая причина — внешнеполитический фон: растущая напряженность и возвращение логики силового сдерживания.

На этом фоне несколько необычно на форуме смотрелись разговоры чиновников о возможностях привлечения иностранных инвестиций и возвращения ушедших компаний. Так, глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что правила возвращения иностранного бизнеса уже разработаны и отличаются для тех, кто ушел вынужденно и «кто хлопнул дверью». По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, пока никакие западные компании возвращаться не собираются.

Экономику предложения будут строить из того, что ест

Генпрокуратура между тем, как отметил ее руководитель Игорь Краснов, намерена пристально следить за процессом, если он все-таки начнется. «Мы уже установили правила, по которым они будут возвращаться, а они все не собираются!» — эмоционально высказался на эту тему на завтраке Сбербанка глава комитета Госдумы Андрей Макаров. Объяснение он нашел в плохо работающих институтах в России и отсутствии гарантий прав собственности, в том числе из-за исков Генпрокуратуры по деприватизации активов.

Владимир Путин на пленарной сессии отметил, что «национализация не может положительно влиять на рост российской экономики, мы отдаем себе в этом отчет». По его словам, в ходе приватизации «много было допущено несправедливости», но худшим решением будет начать забирать все назад, поэтому необходимо выработать нормативную базу по срокам давности всех событий подобного рода раз и навсегда. Отметим, идея законодательно если не ограничить национализацию, то хотя бы обозначить рамки допустимого обсуждается уже несколько лет — и решений, закрепляющих права собственности, пока нет.

Диана Галиева, Санкт-Петербург

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