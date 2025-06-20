Путин поручил ни в коем случае не допустить рецессии в экономике

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в России нельзя допустить стагнации или рецессии в экономике. Заявление прозвучало в ходе выступления на пленарной сессии ПМЭФ.

«Некоторые специалисты и эксперты указывают на риски стагнации и даже рецессии,— сказал Владимир Путин.— Этого, безусловно, ни в коем случае нельзя допустить».

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил на ПМЭФ, что отечественная экономика вошла в стадию охлаждения и находится «на грани перехода в рецессию». Предприниматель Аркадий Ротенберг, в свою очередь, отметил, что российский бизнес сейчас пытается выживать в непростых условиях.