Греф не согласился с мнением о скорой рецессии в экономике России

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что не согласен с мнением об угрозе рецессии в экономике России. По его словам, о таком риске можно говорить, если спад продолжается в течение двух кварталов.

«Я не вижу никакой рецессии, потому что рецессия — это все-таки принятые правила,— сказал господин Греф по итогам делового завтрака в рамках ПМЭФ.— Пока ничего подобного нет» (цитата по ТАСС).

Накануне министр Максим Решетников высказал мнение, что российская экономика «уже, кажется, на грани перехода в рецессию». Комментируя слова главы Минэкономразвития, предприниматель Аркадий Ротенберг заявил, что отечественный бизнес сейчас пытается выживать в непростых условиях.