СМИ: на Олега Зубкова напали те же львы, которые загрызли его сотрудницу

Директор крымского сафари-парка «Тайган» Олег Зубков получил тяжелые травмы в результате нападения льва. Как сообщили «РИА Новости» в правоохранительных органах, нападение, предварительно, совершили те же хищники, которые в октябре 2024 года загрызли сотрудницу парка Леокадию Перевалову.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Инцидент произошел вечером 22 июня во время кормления животных. По информации СКР, лев напал на Олега Зубкова прямо в вольере. Директор парка сумел самостоятельно выбраться, но вскоре потерял сознание. Очевидцы рассказали, что пострадавшего эвакуировали с территории на электромобиле и передали медикам.

Сейчас директор парка находится в реанимации Белогорской районной больницы, подключен к аппарату ИВЛ. Его состояние остается тяжелым, но стабильным, сообщила пресс-секретарь парка Татьяна Алексагина. Медики не исключают проведения повторной операции, решение о переводе в клинику Симферополя пока отложено.

СКР проводит проверку по статьям 238 и 143 УК РФ — об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и нарушении правил охраны труда.

Ранее дрессировщик Эдгард Запашный заявил, что не следует преждевременно утверждать о причастности к нападению на директора сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова тех же животных, которые ранее растерзали сотрудницу учреждения. Он также отметил, что ни один профессионал не возьмет на себя ответственность за усыпление животных в такой ситуации.

Парк «Тайган» в Белогорском районе Крыма считается крупнейшим в Европе по числу хищников: здесь содержатся около 60 львов и более 50 тигров.

Анна Гречко