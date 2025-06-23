Состояние Олега Зубкова после нападения льва стабилизировалось

Состояние Олега Зубкова, пострадавшего в результате нападения льва в парке «Тайган» в Крыму, стабильное. Об этом заявила пресс-секретарь парка Татьяна Алексагина, передает корреспондент «Ъ-Кубань» из больницы, где находится пострадавший.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Состояние уже стабильное, а это самое главное. Он до операции был в сознании. Врачи делают все, что могут, и большое им спасибо за это», рассказала Татьяна Алексагина.

Очевидец происшествия – Наталья Кучерова из Москвы – рассказала, как произошло само нападение: «Он один кормил льва и это тоже было частью зрелища в парке, как мы поняли. Потому что все посетители смотрели, как животному бросают мясо. Но лев просто бросился на Зубкова и какое-то время ему даже удалось устоять на ногах, но после он схватил его за горло и повалил на землю. Какой-то парень спрыгнул в вольер и просто оттащил Олега Зубкова к электромобилю, на котором его увезли к выходу, а после на руках переложили в машину».

Олег Зубков по-прежнему находится в реанимации, он подключен к аппарату ИВЛ. За ночь состояние стабилизировалось, но остается по-прежнему тяжелым. Транспортировку из районной Белогорской больницы в центральную клиническую больницу Симферополя врачи пока откладывают. В приемный покой пускают только родственников и сотрудников парка. Врачи не исключают, что в самое ближайшее время может понадобиться еще одна операция.

Вячеслав Рыжков