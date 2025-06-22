Следком начал проверку по факту нападения льва на владельца «Тайгана» в Крыму

Следователи проводят проверку по факту нападения хищника на директора парка львов «Тайган» Олега Зубкова, сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Установлено, что нападение произошло вечером во время кормления животных. Лев напал на Олега Зубкова, нанеся ему множественные травмы. Пострадавший самостоятельно сумел выбраться из клетки, после чего потерял сознание.

Владелец парка доставлен в Белогорскую центральную районную больницу. Состояние пациента оценивается как тяжелое.

Следователь организовал проверку на предмет статей 238 и 143 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей и нарушение правил охраны труда).

Лия Пацан