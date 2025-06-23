Запашный: грех убивать львов, которые совершили нападение на своей территории

Доказательств того, что напавший на владельца парка «Тайган» Олега Зубкова лев ранее убил сотрудницу парка Леокадию Перевалову, нет. Об этом Aif.ru заявил дрессировщик, генеральный директор Московского цирка на проспекте Вернадского, народный артист России Эдгард Запашный.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«Слухи не имеют сегодня никакой доказательной базы. Никто из сотрудников парка “Тайган” не давал комментарии, что Олег взаимодействовал с теми же львами. …Очень много спекуляций на тему, что льва или львов, которые напали на Олега, обязательно усыпят или застрелят», — сказал он.

Дрессировщик добавил, что «грех убивать животных, которые совершили нападение, находясь на собственной территории».

Нападение на Олега Зубкова произошло 22 июня во время вечернего кормления хищников. По данным регионального минздрава, лев повредил владельцу парка трахею, порвал большую грудную мышцу и нанес другие травмы. Ночью Олега Зубкова прооперировали в Белогорской районной больнице. Пострадавший находится в реанимации в тяжелом состоянии. После стабилизации пациента планируют перевести в Республиканскую клиническую больницу им. Семашко в Симферополе.

Лия Пацан