В Крыму львы напали на владельца парка «Тайган» Олега Зубкова

В крымском сафари-парке «Тайган» произошло нападение львов на владельца Олега Зубкова. Советник главы республики Олег Крючков сообщил в своем Telegram-канале, что пострадавшему оказывают медицинскую помощь и готовят к транспортировке в Многопрофильный республиканский медицинский центр имени Семашко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

По информации телеграм-каналов, инцидент случился во время кормления хищников, которые нанесли Олегу Зубкову травмы в область горла.

По данным регионального минздрава, состояние пострадавшего оценивается как тяжелое. «В настоящее время владелец парка “Тайган” Олег Зубков доставлен в ГБУЗ РК “Белогорская центральная районная больница”. Состояние пациента тяжелое, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь»,— говорится в сообщении министерства.

Парк «Тайган», расположенный в Белогорском районе на берегу одноименного водохранилища, является крупнейшим в Европе по коллекции хищных животных.

В октябре 2024 года в парке уже происходил трагический случай — три льва, привезенные из Мариуполя, напали на сотрудницу Леокадию Перевалову, которая проводила уборку в вольере с открытой заслонкой.

Лия Пацан