Пошли на мировую

В ночь на воскресенье, 22 июня, США нанесли массированные удары по ядерным объектам Ирана, обрушив на них всю мощь противобункерных бомб с бомбардировщиков стратегической авиации и крылатые ракеты Tomahawk с подводных лодок. Американский президент Дональд Трамп объявил, что теперь настало «время для мира», но пригрозил Тегерану «куда более серьезными последствиями» в случае ответных иранских атак. Пойдут ли США еще дальше в своем противостоянии с Ираном, будет зависеть от дальнейших действий Тегерана, который может оказаться перед угрозой смены режима. Тем временем глава МИД Ирана Аббас Арагчи отправляется в Москву и в понедельник, 23 июня, рассчитывает встретиться с Владимиром Путиным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Объявив, что американский удар по иранским ядерным объектам завершен, Дональд Трамп предупредил, что «любой ответный удар Ирана против Соединенных Штатов Америки будет встречен с гораздо большей силой»

Фото: Richard Ellis / Getty Images Объявив, что американский удар по иранским ядерным объектам завершен, Дональд Трамп предупредил, что «любой ответный удар Ирана против Соединенных Штатов Америки будет встречен с гораздо большей силой»

Фото: Richard Ellis / Getty Images

Хочешь мира — бомби

Комбинированный удар по трем ядерным центрам Ирана был нанесен силами ВВС и ВМС США. Шесть стратегических бомбардировщиков B-2 Spirit сбросили 12 противобункерных бомб GBU-57 на особо защищенный подземный объект в Фордо. Седьмой такой же бомбардировщик сбросил две бомбы на объект в Натанзе. Тем временем американские подводные лодки выпустили 30 крылатых ракет Tomahawk по объектам в Натанзе и Исфахане.

Для того чтобы долететь из-за океана до главного иранского ядерного объекта в Фордо, самолетам стратегической авиации США потребовалось 37 часов с дозаправкой в воздухе.

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Подробности секретной операции раскрыл журналистам в Пентагоне на следующий день после ее проведения председатель Объединенного комитета начальников штабов США Дэн Кейн. «В пятницу и утром субботы с континентальной части США вылетела большая группа бомбардировщиков B-2. Для эффекта неожиданности часть группировки последовала на запад и в сторону Тихого океана для отвлечения, о чем знали лишь несколько человек, участвовавших в планировании. Семь бомбардировщиков участвовали в ударах»,— сообщил Дэн Кейн. По его словам, во время атаки Иран не поднимал в воздух свои истребители и не применял против самолетов B-2 системы ПВО.

Первым итоги американской силовой акции против Исламской Республики Иран по горячим следам подвел сам Дональд Трамп, оставивший сразу три записи в соцсети Truth Social, а также выступивший с обращением к нации.

«Мы завершили нашу очень успешную атаку на три ядерных объекта Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане. Все самолеты сейчас находятся за пределами иранского воздушного пространства. Весь боекомплект БОМБ был сброшен на главный объект в Фордо. Все самолеты благополучно возвращаются домой. Поздравляю наших великих Американских Воинов. В мире нет ни одной военной силы, которая была бы способна совершить такое. СЕЙЧАС НАСТАЛО ВРЕМЯ МИРА!» — написал Трамп.

В своем втором посте в Truth Social президент США предупредил, «что любой ответный удар Ирана против Соединенных Штатов Америки будет встречен с гораздо большей силой». В третьем посте он назвал атаку Ирана «ИСТОРИЧЕСКИМ МОМЕНТОМ ДЛЯ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ, ИЗРАИЛЯ И ВСЕГО МИРА». «ТЕПЕРЬ ИРАН ДОЛЖЕН СОГЛАСИТЬСЯ ЗАКОНЧИТЬ ЭТУ ВОЙНУ»,— добавил президент США.

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Мысль о том, что произошедшее должно привести не к эскалации и большой войне, чего теперь опасаются многие политики, дипломаты и эксперты во всем мире, а, напротив, к мирному завершению конфликта Израиля и Ирана, Дональд Трамп повторил и в своем обращении к нации. «Иран, хулиган Ближнего Востока, теперь должен заключить мир. Если они этого не сделают, будущие атаки будут намного масштабнее и осуществить их будет намного проще»,— предупредил глава Белого дома.

По сообщению телеканала NBC, на встрече в ситуационной комнате Белого дома, где принималось окончательное решение о проведении операции против Ирана, присутствовали ключевые члены команды президента США. В этот момент вместе с Трампом были: вице-президент Джей Ди Вэнс, министр обороны Пит Хегсет, глава национальной разведки Тулси Габбард, директор ЦРУ Джон Рэтклифф, госсекретарь и советник по нацбезопасности Марко Рубио, а также спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, пресс-секретарь Белого Дома Кэролайн Левитт и глава аппарата Белого дома Сюзи Уайлс.

Ранее американские СМИ со ссылкой на свои источники сообщали о якобы произошедшем расколе в команде Белого дома, разделившейся на сторонников силового подхода к решению иранской ядерной проблемы и приверженцев дипломатии.

К последним причисляли вице-президента Вэнса, спецпосланника Уиткоффа и главу нацразведки Габбард, которая заявляла об отсутствии признаков готовности Ирана стать обладателем ядерного оружия. Такая позиция, в частности, вызвала публичное неудовольствие главы Белого дома Трампа, который указал на то, что ему не важно, что думает по этому вопросу Тулси Габбард.

Как сообщила накануне газета The Wall Street Journal, перед атакой госсекретарь Рубио все еще заявлял европейским союзникам, что Вашингтон по-прежнему рассчитывает на дипломатическое урегулирование, проведя переговоры с дипломатами Великобритании, Италии, Кипра, Франции и Швеции.

Несмотря на противоречивые сигналы из Белого дома и многочисленные утечки о разногласиях по иранскому вопросу накануне ударов по ядерным объектам Исламской Республики, «ястребы» и «голуби» в Белом доме выглядели единой командой.

Нанесение американских ударов по иранским ядерным объектам вызвало неописуемую радость израильского премьера Биньямина Нетаньяху, который не мог сдержать нахлынувших чувств.

«Сразу после завершения операции мне позвонил президент Трамп. Это был очень теплый, очень трогательный разговор. Президент Трамп — сильный лидер свободного мира. Он большой друг Израиля, друг, как никто другой»,— заявил Нетаньяху во втором за последние дни обращении к нации.

«Вы помните, что с самого начала операции я обещал вам, что ядерные объекты Ирана будут уничтожены тем или иным способом. Это обещание выполнено. В полной координации между мной и президентом Трампом и в полной оперативной координации между Армией обороны Израиля и американской армией США атаковали три ядерных объекта Ирана: "Фордо", Натанз и Исфахан»,— продолжал Нетаньяху, назвав решение президента Трампа ««историческим». Он также повторил давний тезис о том, что ядерная программа Ирана, которая вынудила Тель-Авив 13 июня начать свою операцию «Народ как лев», была угрозой для существования еврейского государства и всего мира.

Первый развернутый ответ Тегерана на удары по объектам в Исфахане, Натанзе и Фордо дал глава МИД Ирана Аббас Арагчи, которого новость об американской атаке застала в Стамбуле, где он принимал участие в министерской встрече Организации исламского сотрудничества. «Мы не понимаем, почему Иран должен быть атакован. Почему Иран должен расплачиваться за несправедливое обвинение? Мы уже 20 лет пытаемся доказать, что наша программа носит мирный характер. Мы заключили сделку, весь мир нас поздравлял. США вышли из нее. Мы вели новые переговоры, и тогда они решили совершить нападение на нас. Вначале они использовали Израиль, теперь сами нападают на нас и угрожают нам новыми нападениями»,— негодовал глава иранской дипломатии. «Президент США избирался на платформе того, что закончит бесконечные дорогостоящие войны в нашем регионе. Он предал не только Иран, нарушив нашу приверженность дипломатии, но и обманул своих избирателей, поддавшись влиянию преступников, которые хотят развязать войну»,— продолжал глава МИД Ирана.

Впрочем, при этом он не стал уточнять, каким может быть ответ Тегерана, включая возможность перекрытия стратегического Ормузского пролива, воздержался от угроз в адрес США и даже признал, что, хотя пока речь о подготовке к переговорам не идет, «дверь для дипломатии должна оставаться открытой».

Что касается угрозы перекрытия Ормузского пролива, то в воскресенье, 22 июня, депутаты иранского парламента поддержали его блокировку, однако окончательное решение по этому вопросу остается за Высшим советом национальной безопасности и духовным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи.

Иран никак не расщепляется

В связи с ударами по иранским ядерным объектам по инициативе России, Китая и ряда других стран Совет Безопасности ООН провел поздно вечером в воскресенье экстренное заседание, которому предшествовали новые громкие заявления американских и иранских представителей.

Их высказывания, а также реакция международного сообщества оставили без ответа вопрос о том, можно ли считать цели США и Израиля достигнутыми и как далеко может зайти эскалация после бомбардировки иранских ядерных объектов.

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«Все высокоточные боеприпасы, по нашей предварительной оценке, ударили туда, куда мы хотели, и достигли желаемого эффекта. Особенно в Фордо, который был главной целью, мы считаем, что достигли эффекта по уничтожению возможностей»,— заявил в воскресенье на пресс-конференции в Вашингтоне министр обороны США Пит Хегсет.

По его словам, после нанесенных ударов администрация США направляет по многочисленным каналам сигналы иранской стороне с призывами сесть за стол переговоров.

«Они в точности понимают, в чем состоит американская позиция, какие шаги США могут сделать для мира. И мы надеемся, что они сделают это»,— отметил глава Пентагона.

Примирительное заявление в интервью телеканалу ABC News сделал и вице-президент Джей Ди Вэнс.

«США не заинтересованы в затяжном конфликте. Это привело бы к абсолютно катастрофическому военному конфликту на всем Ближнем Востоке»,— признался господин Вэнс.

Оценивая нанесенные удары, он выразил мнение о том, что проведенная операция «существенно отсрочила» развитие атомной программы Тегерана, однако отметил, что США не могут со 100-процентной уверенностью подтвердить полное уничтожение всех объектов иранской ядерной инфраструктуры.

На этом фоне в Тегеране уже сообщили, что развитие иранских ядерных программ продолжится. «Они должны знать, что эта промышленность имеет в нашей стране корни, которые нельзя убить. Конечно, нам был нанесен ущерб, но ядерная промышленность не в первый раз с этим сталкивается»,— заявил агентству Tasnim официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди.

«С учетом возможностей и потенциала, естественно, эта промышленность должна существовать и далее, ее развитие не будет остановлено»,— добавил иранский чиновник.

Аргументацию Тегерана неожиданно поддержал министр обороны Франции Себастьян Лекорню, вступивший в заочную полемику с американскими союзниками.

«Мы часто слышим простую мысль о том, что несколько ударов быстро уничтожат ядерную программу Ирана. Но эта программа существует уже давно и располагается на нескольких объектах, находящихся под землей. Иранская система всегда адаптировалась. Нейтрализация ученых лишь отсрочит программу, но не остановит ее. Думать, что чудо-бомба, даже американская GBU-57, способная проникать в глубокие подземные объекты, решит проблему,— чистая иллюзия»,— заявил Лекорню в интервью газете Le Parisien.

Сомнения в том, что удары США и Израиля по объектам в Иране смогли полностью ликвидировать иранскую ядерную программу, выразил в воскресенье и президент Израиля Ицхак Герцог. «Не могу сказать, что она была уничтожена, можно сказать, что ей был нанесен очень тяжелый удар как в результате израильских атак, так и американской атаки»,— заявил Герцог в интервью телеканалу CNN.

Таким образом, в то время как США пытаются спешно дать задний ход в конфликте с Ираном, Тегеран заявляет, что цели американской операции так и не были достигнуты.

На этом фоне глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил о том, что отправляется в Москву и 23 июня проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным. «Россия — друг Ирана, и у нас стратегическое партнерство. Мы всегда консультируемся друг с другом и координируем наши позиции»,— отметил глава иранской дипломатии.

Сергей Строкань