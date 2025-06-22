Что известно об атакованных ядерных объектах Ирана

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Maxar Technologies / Reuters Фото: Maxar Technologies / Reuters

Завод по обогащению урана «Фордо» расположен неподалеку от города Кум в 150 км к югу от Тегерана. По данным США, является ключевым объектом в ядерной программе Ирана, а также одним из самых охраняемых объектов страны. Иранские власти неоднократно заявляли, что завод неуязвим для атак с воздуха. По оценке Института науки и международной безопасности, глубина расположения объекта в Фордо может достигать 80–90 м, а ведущих к нему тоннелей — 50 м. Завод был построен в 2009 году, на проектную мощность вышел в 2011 году, когда в строй были введены до 3 тыс. центрифуг. Изначально мог обогащать уран до 20%, однако с установкой усовершенствованных центрифуг IR-4 и IR-6 в 2019 году (возможность обогащения до 60%) и улучшенных IR-6 в 2024-м завод, по данным США, способен обогатить уран свыше 90%, что открывает прямой путь к созданию атомной бомбы.

Завод по обогащению урана в Натанзе впервые был обнаружен с помощью спутниковых снимков в 2003 году, на нем установлено около 15 тыс. центрифуг, защищенных бетонным колпаком толщиной около 10 м. Завод неоднократно подвергался атакам: в 2010 году компьютерный вирус Stuxnet отключил почти 1,4 тыс. центрифуг на объекте, а в 2021 году произошел подрыв распределительной электросети. В том же году завод начал заниматься производством урана с обогащением до 60%.

Урановая конверсионная установка и завод по производству центрифуг в Исфахане были введены в эксплуатацию в 2000-х годах. На объекте преобразуют урановый концентрат в исходный материал для обогащения на других объектах, сам завод при этом обогащением не занимается. Также в Исфахане располагается производство по изготовлению топлива для исследовательских реакторов, лаборатории и научно-технический центр. В центре находятся три небольших ядерных исследовательских реактора. В феврале 2024 года началось строительство четвертого — мощностью 10 МВт.