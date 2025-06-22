22 июня США, поддерживая своего главного союзника — Израиль, ударили по ядерным объектам Ирана. Последствия этих атак для иранской ядерной программы и обстановки на Ближнем Востоке в целом пока не до конца ясны, однако некоторые выводы и прогнозы российские и зарубежные эксперты уже делают. “Ъ” собрал несколько первых реакций.

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Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике

«Ловушка, в которую может теперь попасть Трамп, незатейлива, но эффективна. Если Иран сейчас ответит по американским объектам, США автоматически придется втягиваться в военные действия дальше. Если же не ответит или ответит вяло, формально, израильское руководство и его американские союзники-неоконы усилят давление на Белый дом: иранский режим надо добить, пока тот слаб, и добиться его смены на удобный. Иначе вопрос нельзя считать решенным. Сможет ли (и захочет ли) Трамп противостоять такому давлению, сомнительно.

Рискнем предположить, что Иран сейчас не станет отвечать напрямую по американским объектам, чтобы не провоцировать дальнейшее и уже необратимое вовлечение вооруженных сил США, но постарается расширить удары по Израилю.

В ответ на это Нетаньяху активизирует усилия, чтобы убедить Вашингтон в необходимости смены иранского режима, на что пока Трамп не готов, само это понятие ему мировоззренчески чуждо. Но логика втягивания в конфликты редко преодолима».

Фото: из личного архива Владимира Орлова

Владимир Орлов, директор ПИР-Центра

«А ведь это все уже было. 22 года назад. "Искали" оружие массового уничтожения. Под этот пропагандистский слоган зачистили целую страну. Сменили режим. Потом признались, что ОМУ так и не нашли. Но кого это уже интересовало на тот момент... 2003 год, тоже республиканская администрация в Вашингтоне, тоже строят из себя "крутых", как нынешние. Расчерчивают "ось зла". Однако нам, специалистам по ядерным вопросам, и тогда было совершенно очевидно, и сейчас: под лозунгами "борьбы с распространением ОМУ" Вашингтон решает свои стратегические, геополитические задачи, с распространением ОМУ напрямую не связанные. Тогда, в 2003 году, Россия пыталась "играть в пас" с Германией и Францией, вместе с которыми решительно осудила действия Соединенных Штатов (и примкнувшей к ним Великобритании).

Сегодня вроде бы пейзаж иной: континентальная Европа, потупившись, молчит. Шепотом ругает Трампа на чем свет стоит (особенно французы). Вслух — невнятное бормотание.

Россия и не пытается сегодня навести мосты с Европой по Ирану: в украинском контексте было бы действительно глупо. Теперь, в 2025-м, каждый сам за себя.

Тем более что антиамериканский альянс России, Германии и Франции по Ираку "против США" (в то время казавшийся нашему руководству верхом дипломатической мудрости) оказался времянкой, в итоге себя не оправдавшей (вспомним Киев в феврале 2014-го). Но в нулевые он позволил России, громко высказавшись, на деле не вмешиваться в то, что делают США в Ираке. У нас тогда были свои заботы. Похоже было потом и по Ливии. Москва не растрачивалась на Ближний Восток. Она пыталась сосредоточиться на своих внутренних проблемах, а если и на внешних — то по понятному ей периметру: там, где для России "зона жизненно важных интересов", а не просто "интересная зона".

Вспоминаю, как в 2002–2003 годах американцы-республиканцы пытались прокинуть России big offer: "У вас проблемы с Грузией и с Украиной? Давайте их решим. Одним махом. Вы отказываетесь от поддержки Ирана и закрываете глаза на то, что мы сделаем с Ираном, если иракский урок Тегерану не пойдет прок. Говорить можете все, что угодно; но на деле — поставьте вашу реакцию на паузу. А мы закроем глаза на все, что вы будете делать с Грузией и с Украиной, пусть это будет ваша вариация доктрины Монро — как у нас Латинская Америка зона наших интересов, так и ваше подбрюшье, весь бывший СССР, кроме Прибалтики,— это ваше. Договорились?"

Не договорились. И не договоримся. И дело даже не в том, что потом за понятными нам республиканцами пришли отвратительные нам демократы, нахально лезшие в наши внутренние дела. А в том, что Соединенные Штаты в принципе недоговороспособны. Единственное исключение, которое я знаю: Карибский кризис 1962 года. Но в тот особенный год наше ядерное оружие было у них прямо под брюхом. А сейчас... любая "джентльменская договоренность", кажется мне, обернется потом тем, что "а мы ни о чем и не договаривались". Как было бы хорошо, если я ошибаюсь. Скоро протестируем».

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Алексей Наумов, эксперт Российского совета по международным делам

«Как я и предполагал пару дней назад, Дональд Трамп предпринял именно ограниченные удары по иранским ядерным объектам по формуле «атаковать, чтобы принудить к миру и вывести на сделку, не начиная большой войны».

Такая формула в целом отражает характерное для него «миротворчество», которое выходит далеко за границы привычного — в его рамках можно и Зеленского из кабинета выгнать, и бомбы на суверенное государство сбросить.

Причем интересно, что если российская СВО и израильская кампания против Ирана укладываются в рамки «теории опасности» — когда государство чувствует смертельную угрозу, то оно атакует, невзирая на критику со стороны — то в американском случае ситуация совершенно другая.

Иран не нес угрозы безопасности США, война с ним также национальным интересам США не служит. Зато она прекрасно служит интересам сохранения американской гегемонии.

Гегемония, напомню, это власть как будто бы без принуждения — вам словно естественным образом, самому хочется использовать доллар, смотреть американское кино, покупать американские джинсы и следовать американскому внешнеполитическому курсу. Система выгодна, стабильна, привлекательна, альтернатив ей вроде бы нет.

Но это иллюзия: на границе этой системы всегда стоит солдат с ружьем — если вдруг американские идеи (например, ввиду кризиса в самих США) начинают казаться вам не такими уж привлекательными, вам быстро напоминают ваше место: когда осуждением, когда санкциями, а когда и бомбой.

Тогда и становится очевидно, что внешне добровольно принятая власть держится насилием, а альтернатив нет только потому, что все они задавлены гегемоном с самого начала.

Вот и весь, собственно, секрет. Заслуга Дональда Трампа здесь в том, что он совершенно искреннен и прозрачен, и даже не прикрывает шестерни гегемонистской системы разговорами о демократии, правах человека, великой американской идее или чем-то таким».

Фото: @KelseyDav

Келси Дейвенпорт, директор программы нераспространения американской Ассоциации по контролю над вооружениями

«Соединенные Штаты могут уничтожить инфраструктуру Ирана, но они не могут уничтожить иранские знания. Эти удары могут отбросить Иран назад, но они также, вероятно, подтолкнут Иран к созданию бомбы.

США по-прежнему нуждаются в плане деэскалации и долгосрочной стратегии предотвращения распространения ядерного оружия.

Понятно, что сейчас основное внимание уделяется Ирану, но это все также будет иметь огромные последствия для режима нераспространения в целом. США (в 2018 году.— “Ъ”) сорвали эффективную сделку (по иранской ядерной программе.— “Ъ”), не смогли договориться о новой, а применение Трампом военной силы, вероятно, подтолкнет Иран к созданию бомбы».

Фото: @DarylGKimball

Дэрил Кимбал, директор американской Ассоциации по контролю над вооружениями

«Почему Иран теперь должен доверять чему-либо, что говорит Трамп? Он был против бомбардировок Ирана до того, как стал президентом, он вышел из Совместного всеобъемлющего плана действий (иранской ядерной сделки.— “Ъ”) во время своего первого срока, затем хотел переговоров о новом соглашении во время своего второго срока, пока Биби не убедил его свернуть дипломатию и начать бомбить Иран».

Фото: Quincy Institute for Responsible Statecraft

Трита Парси, вице-президент Института ответственного государственного управления Куинси

«Два государства, обладающие ядерным оружием, подвергли бомбардировке государство, не обладающее ядерным оружием, не подвергаясь нападению. Это вызовет шоковую волну по всему миру, и все больше стран придут к выводу, что им понадобится ядерное оружие для сдерживания государств, обладающих ядерным оружием».

Фото: @AliVaez

Али Ваэз, аналитик Международной кризисной группы

«Реакция Ирана, вероятно, не ограничится только военным возмездием. Выход из Договора по нераспространению ядерного оружия вполне вероятен».

Фото: The President and Fellows of Harvard College

Рабия Ахтар, Гарвардский университет

«Нанеся удары по Фордо, Натанзу и Исфахану, США официально начали войну не только против Ирана, но и против общемировой нормы, согласно которой ядерная инфраструктура, какие бы споры она ни вызывала, не подвергается бомбардировкам.

США решили нанести удары по Фордо, Натанзу и Исфахану — важнейшим объектам, но не по объектам, на которых расположены реакторы, тщательно избегая единственного объекта, который мог вызвать радиоактивные осадки и геополитические последствия. Бушер был пощажен не из-за сдержанности, а из-за страха. Там работают российские ученые. Путин предупредил. Эта линия сохранялась, потому что Путин не стал эвакуировать своих ученых с атомной станции в Бушере.

Эти три объекта, подвергшиеся атаке, не являются военными. Это объекты топливного цикла. Их уничтожение может замедлить ядерную программу Ирана на срок от двух до пяти лет, но какой ценой?

В этой новой реальности урок для Ирана очевиден: только ядерное оружие может гарантировать, что подобное никогда не повторится. Табу было не только на использование ядерного оружия, но и на бомбардировки ядерной инфраструктуры. Теперь эта грань стерта».

Фото: Wolfgang Wee Uncut

Гленн Дизен, профессор Университета Юго-Восточной Норвегии

«Трамп атаковал Иран, а затем заявил, что “теперь настало время для мира”. Кто его советники?»

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Жерар Аро, бывший высокопоставленный французский дипломат

«Северную Корею не бомбили, Иран бомбили. Какие последствия вы извлекаете из этого?»

Подготовила Елена Черненко