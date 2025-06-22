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Коммерсантъ FM
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Деньги ищут убежища

Нефть готовится к разливу котировок

Мировой рынок нефти не ответил взлетом котировок на удар США по Ирану только по причине отсутствия торгов в воскресенье, 22 июня. Аналитики и участники рынка ждут, что стоимость Brent может вырасти на 11–13%, до $80–86 за баррель, а мировые фондовые индексы потеряют около 2%. Главным риском остается перекрытие Ормузского пролива, которое 22 июня стало гораздо более вероятным, чем неделей ранее.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Бомбовый удар США по ядерным объектам Ирана произошел в ночь с субботы на воскресенье, то есть когда почти все мировые фондовые и сырьевые рынки были закрыты. Исключением стали некоторые ближневосточные рынки: Израиля, Кувейта, Катара. Израильские инвесторы с оптимизмом отреагировали на прямое вмешательство США в конфликт между Израилем и Ираном на стороне первого. На открытии торгов воскресенья, 22 июня, основной фондовый индекс TA-35 вырос на 2%, до 2891,1 пункта. К 17:00 он остановился на уровне 2877,8 пункта. Небольшой рост показали фондовые индексы Кувейта (рост на 0,6%) и Катара (0,2%).

На крупнейших мировых рынках акций аналитики и управляющие ждут большей волатильности по аналогии с событиями недельной давности, когда Израиль нанес первый массовый комбинированный удар по военным и ядерным объектам Ирана.

Напомним, что 13 июня ведущие европейские индексы опускались в пределах 1,5%, американские индексы потеряли 1,1–1,8%. В этот раз, как считает стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов, мировые индексы могут снизиться по итогам торгов понедельника на 0,5–1%, так как часть трейдеров считает, что острая фаза конфликта близка к пику. «Пока ждем снижения до 2%, если будут подтвержденные удары по военным судам, там может и на 3,5–5%. Но этот сценарий выглядит пока экстремальным»,— отмечает портфельный управляющий Astero Falcon Алена Николаева.

Российские и зарубежные эксперты — об ударах США по Ирану

Более ярко выраженной будет реакция нефтяного рынка. По мнению Алены Николаевой, уже на премаркете (предварительных торгах) стоимость Brent пробьет психологически важный уровень $80 за баррель, что откроет дорогу к большему росту. В пятницу цена североморской нефти остановилась на спот-рынке на уровне $75,94 за баррель. «Нефтяные котировки из-за вовлечения США в ирано-израильский конфликт в понедельник могут прибавить порядка $10 за баррель даже в случае отсутствия ответа со стороны Ирана»,— отмечает старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Кирилл Бахтин. В таких условиях, как считает Сергей Суверов, российский рынок акций может открыться в понедельник ростом на 2–3%, при этом в лидерах роста окажутся акции нефтяных компаний.

Начальник аналитического отдела ИК «Риком-Траст» Олег Абелев не исключает и более сильного повышения цен на нефть, если к тому времени будет перекрыт Ормузский пролив. В воскресенье парламент Ирана выступил за его перекрытие, хотя «окончательное решение по этому поводу будет принято Советом национальной безопасности». В таких условиях на платформе Polymarket, где участники делают денежные ставки на исход различных событий, вероятность перекрытия пролива до конца месяца выросла до 52%, неделей ранее оценивалась лишь в 14%.

Перекрытие пролива сильно ударит по поставкам нефти и газа, так как через пролив идет 20% мирового экспорта нефти и 30% мировых поставок сжиженного газа.

В случае перекрытия Ираном Ормузского пролива, по данным JP Morgan, котировки нефти превысят $120–130 за баррель. При таком сценарии, как считает Кирилл Бахтин, будут важны детали, с которым Иран заблокирует пролив: продолжительность и условия снятия блокады и способ прекращения транспорта судов из Персидского залива. «При очень жесткой риторике Ирана мировые цены на нефть вырастут и выше планки $130 за баррель»,— полагает он.

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В случае длительного перекрытия пролива, как считает основатель Института финансово-инвестиционных технологий Алексей Примак, нефтяные котировки могут вырасти и выше $200 за баррель. Повышение цен на нефть выше $100 за баррель, а тем более выше $200 за баррель неизбежно приведет к замедлению мировой экономики и падению фондовых индексов ряда развитых стран. «Рост рисков инфляции также может повлиять на планы мировых центральных банков, а значит, и на котировки инструментов с фиксированной доходностью,— отмечает главный экономист Института экономики роста им. П. А. Столыпина Борис Копейкин.— Хотя защитные активы, вероятно, будут бенефициарами происходящего».

Однако такой сценарий развития, как и неделей ранее, не рассматривается участниками рынка как основной. «Пока не видно, чтобы обе стороны хотели войти в спираль эскалации: одни предупредили об ударе заранее, другие вывезли все заранее, в итоге ущерба значительного нет»,— отмечает управляющий крупной российской УК. Даже в 80-х, когда шла полноценная ирано-иракская война, Ормузский пролив так и не перекрыли, были только атаки на танкеры, мины, но судоходство продолжалось.

Виталий Гайдаев, Ксения Дементьева

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