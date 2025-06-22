Деньги ищут убежища

Мировой рынок нефти не ответил взлетом котировок на удар США по Ирану только по причине отсутствия торгов в воскресенье, 22 июня. Аналитики и участники рынка ждут, что стоимость Brent может вырасти на 11–13%, до $80–86 за баррель, а мировые фондовые индексы потеряют около 2%. Главным риском остается перекрытие Ормузского пролива, которое 22 июня стало гораздо более вероятным, чем неделей ранее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Бомбовый удар США по ядерным объектам Ирана произошел в ночь с субботы на воскресенье, то есть когда почти все мировые фондовые и сырьевые рынки были закрыты. Исключением стали некоторые ближневосточные рынки: Израиля, Кувейта, Катара. Израильские инвесторы с оптимизмом отреагировали на прямое вмешательство США в конфликт между Израилем и Ираном на стороне первого. На открытии торгов воскресенья, 22 июня, основной фондовый индекс TA-35 вырос на 2%, до 2891,1 пункта. К 17:00 он остановился на уровне 2877,8 пункта. Небольшой рост показали фондовые индексы Кувейта (рост на 0,6%) и Катара (0,2%).

На крупнейших мировых рынках акций аналитики и управляющие ждут большей волатильности по аналогии с событиями недельной давности, когда Израиль нанес первый массовый комбинированный удар по военным и ядерным объектам Ирана.

Напомним, что 13 июня ведущие европейские индексы опускались в пределах 1,5%, американские индексы потеряли 1,1–1,8%. В этот раз, как считает стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов, мировые индексы могут снизиться по итогам торгов понедельника на 0,5–1%, так как часть трейдеров считает, что острая фаза конфликта близка к пику. «Пока ждем снижения до 2%, если будут подтвержденные удары по военным судам, там может и на 3,5–5%. Но этот сценарий выглядит пока экстремальным»,— отмечает портфельный управляющий Astero Falcon Алена Николаева.

Более ярко выраженной будет реакция нефтяного рынка. По мнению Алены Николаевой, уже на премаркете (предварительных торгах) стоимость Brent пробьет психологически важный уровень $80 за баррель, что откроет дорогу к большему росту. В пятницу цена североморской нефти остановилась на спот-рынке на уровне $75,94 за баррель. «Нефтяные котировки из-за вовлечения США в ирано-израильский конфликт в понедельник могут прибавить порядка $10 за баррель даже в случае отсутствия ответа со стороны Ирана»,— отмечает старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Кирилл Бахтин. В таких условиях, как считает Сергей Суверов, российский рынок акций может открыться в понедельник ростом на 2–3%, при этом в лидерах роста окажутся акции нефтяных компаний.

Начальник аналитического отдела ИК «Риком-Траст» Олег Абелев не исключает и более сильного повышения цен на нефть, если к тому времени будет перекрыт Ормузский пролив. В воскресенье парламент Ирана выступил за его перекрытие, хотя «окончательное решение по этому поводу будет принято Советом национальной безопасности». В таких условиях на платформе Polymarket, где участники делают денежные ставки на исход различных событий, вероятность перекрытия пролива до конца месяца выросла до 52%, неделей ранее оценивалась лишь в 14%.

Перекрытие пролива сильно ударит по поставкам нефти и газа, так как через пролив идет 20% мирового экспорта нефти и 30% мировых поставок сжиженного газа.

В случае перекрытия Ираном Ормузского пролива, по данным JP Morgan, котировки нефти превысят $120–130 за баррель. При таком сценарии, как считает Кирилл Бахтин, будут важны детали, с которым Иран заблокирует пролив: продолжительность и условия снятия блокады и способ прекращения транспорта судов из Персидского залива. «При очень жесткой риторике Ирана мировые цены на нефть вырастут и выше планки $130 за баррель»,— полагает он.

В случае длительного перекрытия пролива, как считает основатель Института финансово-инвестиционных технологий Алексей Примак, нефтяные котировки могут вырасти и выше $200 за баррель. Повышение цен на нефть выше $100 за баррель, а тем более выше $200 за баррель неизбежно приведет к замедлению мировой экономики и падению фондовых индексов ряда развитых стран. «Рост рисков инфляции также может повлиять на планы мировых центральных банков, а значит, и на котировки инструментов с фиксированной доходностью,— отмечает главный экономист Института экономики роста им. П. А. Столыпина Борис Копейкин.— Хотя защитные активы, вероятно, будут бенефициарами происходящего».

Однако такой сценарий развития, как и неделей ранее, не рассматривается участниками рынка как основной. «Пока не видно, чтобы обе стороны хотели войти в спираль эскалации: одни предупредили об ударе заранее, другие вывезли все заранее, в итоге ущерба значительного нет»,— отмечает управляющий крупной российской УК. Даже в 80-х, когда шла полноценная ирано-иракская война, Ормузский пролив так и не перекрыли, были только атаки на танкеры, мины, но судоходство продолжалось.

Виталий Гайдаев, Ксения Дементьева