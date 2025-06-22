Главные новости за выходные 21–22 июня

Ночью 22 июня ВВС США атаковали три ядерных объекта Ирана в Исфахане, Фордо и Натанзе. Вскоре после этого президент США Дональд Трамп пригрозил новыми атаками в случае, если Иран не согласится на заключение мира. В МИД Ирана позже заявили, что страна оставляет за собой все права для защиты суверенитета и осуждает атаку США.

Президент России Владимир Путин 22 июня провел встречу с редакторами учебников по истории. В ходе беседы глава государства поддержал предложение сделать обязательным ЕГЭ по истории для поступления в гуманитарные и социально-экономические вузы.

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России направило в Минздрав документы для получения разрешения на применение вакцины от рака «Энтеромикс». Об этом 22 юиня сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.

Белорусские власти 21 июня помиловали 14 человек. Среди них — оппозиционный политик Сергей Тихановский. Он уже выехал из страны.

Российская армия заняла несколько населенных пунктов. Минобороны 21 июня отчиталось о взятии Запорожья в ДНР. 22 июня под контроль ВС России перешли Петровское в Харьковской области и Перебудова в ДНР.

11-я ракетка мира Даниил Медведев не смог завоевать титул на турнире серии ATP 500 в немецком Галле с призовым фондом более 2,5 млн евро. В финале, прошедшем 22 июня, россиянин за 1 час 21 минуту проиграл Александру Бублику, представляющему Казахстан, со счетом 3:6, 6:7.

Стоимость биткоина на платформе Binance впервые с 8 мая 2025 года упала ниже отметки в $100 тыс. По данным торговой площадки на 18:30 мск 22 июня, курс криптовалюты снизился почти на 4% и составил $99,300.

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