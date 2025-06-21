Минобороны РФ сообщило о взятии Запорожья в ДНР

Российская группировка войск «Восток» заняла село Запорожье в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ. По ее данным, подразделения группировки «продолжили продвижение в глубину обороны противника».

Это второй населенный пункт в ДНР, который перешел под контроль России на этой неделе: 19 июня Минобороны отчиталось о взятии Новониколаевки. На прошлой неделе, по данным оборонного ведомства, подразделения группировки войск «Восток» «широким фронтом вышли на западную границу» республики.