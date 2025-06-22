ФМБА ждет разрешения на применение онковакцины

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России направило в Минздрав документы для получения разрешения на применение вакцины от рака «Энтеромикс». Об этом глава ФМБА Вероника Скворцова сообщила в интервью ТАСС.

«На днях мы уведомили Минздрав о готовности приступить к клинической работе. У нас все для этого готово — полностью завершен трехгодичный цикл доклинических исследований, подтвердивший безопасность вакцин»,— сказала госпожа Скворцова на полях Петербургского международного экономического форума.

Глава ФМБА уточнила, что уже готовы производственные площадки для создания персонализированных вакцин. По ее словам, цель агентства на ближайшее время — взять под контроль и перевести в ранг управляемых онкологические заболевания. При этом полностью решить проблему онкологических заболеваний, по мнению госпожи Скворцовой, в обозримом будущем не удастся.

Вакцина «Энтеромикс» разрабатывалась НМИЦ радиологии Минздрава совместно с Институтом молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта. Препарат создан с использованием четырех непатогенных вирусов, которые способны как уничтожать злокачественные клетки, так и активировать противоопухолевый иммунитет пациента. 20 июня стартовали испытания вакцины на добровольцах. В эксперименте участвуют 48 онкобольных.

Екатерина Отрашкевич