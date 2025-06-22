Российская армия заняла Петровское в Харьковской области и Перебудову в ДНР

Вооруженные силы России взяли под контроль населенные пункты Петровское в Харьковской области и Перебудову в ДНР. Об этом сообщило Минобороны.

Село Петровское расположено в Изюмском районе Харьковской области Украины. Включает в себя села Берестянки и Завгороднее. В 2020 году население составляло около 3 тыс. человек.

Населенный пункт Перебудова входит в Великоновоселковский район ДНР. В селе по переписи 2001 года проживали 164 человека.

Накануне Минобороны сообщало о взятии еще одного населенного пункта в Харьковской области — Московка. Населенный пункт расположен на железной дороге, связывающей города Купянск и Волчанск.

Екатерина Отрашкевич