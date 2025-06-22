Даниил Медведев проиграл в финале турнира ATP 500 в Галле

11-я ракетка мира Даниил Медведев не смог завоевать титул на турнире серии ATP 500 в немецком Галле с призовым фондом более 2,5 млн евро. В финале россиянин за 1 час 21 минуту проиграл со счетом 3:6, 6:7 Александру Бублику, представляющему Казахстан.

В финале теннисисты провели восьмую очную встречу, Бублик впервые в карьере обыграл Медведева. На пути к титулу он также выиграл у первой ракетки мира Янника Синнера и другого теннисиста из РФ — Карена Хачанова.

Бублик удачно проводит текущий сезон. В мае он победил в финале грунтового челленджера в Турине, а на Roland Garros-2025 сенсационно дошел до 1/4 финала, став первым теннисистом из Казахстана с подобным результатом.