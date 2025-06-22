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Коммерсантъ FM
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На Иран обрушился «Полуночный молот»

Какими будут последствия атаки США ядерных объектов в Исламской Республике

Любой шаг против аятоллы Али Хаменеи приведет к неограниченному ответу и закроет дверь для любой сделки, об этом заявили в Тегеране. В ночь на 22 июня армия США в рамках операции «Полуночный молот» атаковала ядерные объекты Исламской Республики, были применены противобункерные бомбы и крылатые ракеты. Страна обвинила Вашингтон в нарушении международного права и предупредила о последствиях. По данным иранских СМИ, ядерные объекты, атакованные минувшей ночью, были уже эвакуированы, поэтому якобы пострадала только та их часть, которая находится на поверхности.

Фото: Maxar Technologies / Reuters, Maxar Technologies / Handout / Reuters

Фото: Maxar Technologies / Reuters, Maxar Technologies / Handout / Reuters

В армии Ирана сообщили, что в воскресенье утром по территории Израиля была нанесен ответный удар, Корпус стражей исламской революции запустил гиперзвуковые ракеты. Жертв среди гражданского населения чудом удалось избежать, рассказал “Ъ FM” израильский политолог Михаил Пелливерт: «Тегеран впервые использовал так называемые ракеты "Хайбар", которые достаточно сложно перехватить даже сравнительно высокоточной израильской системе ПВО. С этим может быть связано относительно большое количество ударов, сообщается об около десяти местах попадания, но чудом никто серьезно не пострадал, нет информации о погибших. Если говорить об особом положении в тылу в Израиле, то оно не сильно заметно.

Ситуация более или менее такая же, что и в предыдущие дни: в ограниченном режиме работает общественный транспорт, школы и детские сады закрыты, действуют только те организации, в которых есть защищенные пространства. Израиль замер в ожидании.

Общество последнюю неделю жило в ожидании решения Соединенных Штатов. Присоединение Америки к войне рассматривалось с самого начала как наиболее вероятный сценарий. Понятно, что ее военные возможности намного превосходят израильские, и сам тот факт, что Трамп решился на это, дает некоторую подушку безопасности. Большинство израильтян не то чтобы рады, но с воодушевлением встали сегодня с утра, узнав, что США решились на удар по трем иранским ядерным объектам. Мы все еще говорим о том, что у Израиля нет цели сменить режим в Тегеране, а есть цель лишить их возможности разрабатывать ядерное оружие».

Российские и зарубежные эксперты — об ударах США по Ирану

Тем временем в большинстве районов Ирана снова наблюдаются сбои в работе интернета, сообщила “Ъ FM” местная жительница Лана Раванди-Фадаи: «Разрушения есть. И для Ирана пусть, может быть, масштаб разрушений и некатастрофический, но в то же время страна находилась столько лет под санкциями, и несмотря на то, что экономика была устойчива, она пребывала в достаточно плачевном состоянии. Поэтому для Исламской Республики это, конечно, в любом случае очень болезненно. Повреждена инфраструктура. Думаю, что иранскую мирную атомную программу откинет назад. Интернета вообще нет в стране сейчас. Может быть, на севере он появляется или на юге, ближе к границе Азербайджана. Но в стране люди не могут пользоваться ни почтой, ни какими-либо приложениями».

Реакция мировых СМИ на американские удары по Ирану

В связи с чрезвычайной ситуацией в Иране глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что созывает на понедельник, 23 июня экстренное заседание совета управляющих. Судя по спутниковым снимкам, которые проанализировали журналисты The Associated Press, входы в подземный ядерный объект в Фордо были серьезно повреждены. Впрочем, Международное энергетическое агентство уже давно не контролирует ситуацию в Иране, полагает эксперт в области нераспространения ядерного оружия Владимир Хрусталев:

«МАГАТЭ — это что-то вроде общества садоводов или любителей почтовых марок. Они могут проконтролировать, что, например, в данном саду за розами ухаживают или цветник сломан, и все на этом, больше агентство ничего не в состоянии сделать.

МАГАТЭ может верифицировать какие-то данные. А так как на иранских объектах их специалистов уже давно не было в постоянном формате, то они могут только говорить со стороны и высказывать свои оценки на основании того, что знают о конструкции объектов, и о том, что в них содержалось.

Что известно об ударе США по объектам в Иране. Главное

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Иран не выделял уран в виде металла, а в центрифуге запускается газ, который хранится в баллонах. Вот скорее всего, иранцы эти баллоны просто вывезли. Это было самое логичное решение еще до начала кризиса — спокойно это все увезти на какие-то объекты, которые либо неизвестны, либо рассредоточить эти баллоны по десяткам бункеров, завезти на глубину более 500-600 м под землю. Второй момент — это центрифужное оборудование, то есть это разобранные центрифуги, комплекты для них, различное специальное оборудование. Это все можно размонтировать и, например, перевезти в более глубокие помещения и законсервировать».

Политолог Павел Дубравский — о реакции в мире и США на удары по Ирану

Удары США не затронули территорию Бушерской АЭС, которую строят с участием России, сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачев. Но, по его словам, госкорпорация готова к немедленной эвакуации сотрудников в случае угрозы. Тем временем йеменские хуситы заявили, что начнут атаки на американские силы в Красном море в ответ на удары США по иранским ядерным объектам. Об этом сообщил телеканал «Аль-Джазира». На фоне обострения конфликта в регионе могут активизироваться и другие группировки, уверен востоковед и консультант ПИР-Центра Леонид Цуканов: «Что касается вовлечения "Оси сопротивления", можно предположить, что оно будет проходить поэтапно. В первую очередь будут вовлечены йеменские хуситы. И можно говорить о том, что достигнутое ранее Трампом перемирие с группировкой "Ансар Аллах" фактически приостановлено. Также активизацию могут проявить иракские группировки из объединения "Хашд аш-Шааби", поскольку в том числе ранее при участии Израиля и США были осуществлены несколько точечных ликвидаций его командиров. И атака на Иран стала дополнительным поводом для иракских прокси вовлекаться в данный конфликт.

Если говорить про "Хамас" и "Хезболлу", то здесь 50 на 50, поскольку первая сейчас сосредоточена на том, чтобы закрепить новый статус-кво в Газе, пользуясь отвлечением израильских сил от анклава. Вторая же держит пока подчеркнутый нейтралитет в силу того, что группировка очень сильно пострадала в ходе столкновений в рамках операции "Стрелы севера" и пока старается не сильно вовлекаться в новые кампании. Ну и Тегеран тоже ее не сильно втягивает, чтобы избежать развала рычага влияния в Ливане.

Что касается перспектив иракского или сирийского сценария, то его, наверное, можно избежать, поскольку Соединенные Штаты не слишком заинтересованы в прямой интервенции, тем более в сухопутной операции против Ирана.

Организация такого нападения потребует серьезного привлечения союзных сил, в первую очередь Саудовской Аравии, Катара, других аравийских монархий и ближневосточных арабских стран. Но большинство из них пока не хотят вовлекаться в данный конфликт, предпочитая быть наблюдателями со стороны. Это ограничивает для США пространство для маневра».

Конфликт между Израилем и Ираном. День десятый

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После американской атаки Тегеран потребовал экстренного заседания Совбеза ООН. Глава иранского МИДа Аббас Арагчи добавил, что Исламская Республика имеет право себя защищать, и будет это делать столько, сколько посчитает нужным. Белый дом же рассчитывает быстро навязать Ирану переговоры и не заинтересован в долгом конфликте, считает гендиректор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев: «Конечно, это разрыв шаблона, потому что долгое время американцы избегали использовать силу в связи с ядерной программой Ирана. Грозились это сделать и при Буше-младшем, и в первый срок Трампа.

В какой-то степени ящик Пандоры открывается.

С одной стороны, Израиль получил довольно серьезную поддержку, но, с другой, неясно, насколько серьезный ущерб удалось нанести Ирану. И если Тегеран сейчас наносит ответные удары, что дальше, как продолжается эскалация? Вот этого как раз и ждут в Вашингтоне: испугается ли Иран масштабных ударов и пойдет ли на переговоры. Но Исламская Республика может и атаковать американскую военную инфраструктуру в зоне Персидского залива. Технические средства для этого есть. Но американцы тоже к этому готовы и готовы на более жесткую эскалацию в отношении Тегерана в случае этих ударов.

Краткая история ядерной программы Ирана

Краткосрочно в моменте Трамп, конечно, выглядит как жесткий политик, который не стесняется использовать силу, и он, кстати, очень последовательно себя ведет. Ведь он в первый срок вышел из ядерной сделки, давил на Иран и, в принципе, рассматривал возможность применения силы, а сейчас он эту политику фактически выводит на новый уровень. Но тут вопрос в распылении ресурсов, потому что у них и Китай, и сдерживание России, им надо поддерживать Украину, и тут еще и Иран. Это же все огромные деньги, эти военные операции. Пригнать туда три авианосца само по себе недешево, а сколько стоят боеприпасы и так далее? Если это все перерастет в какой-то более масштабный конфликт, то это обойдется дорого».

В Евросоюзе тем временем призвали стороны к переговорам. В ситуации обострения вокруг Ирана ЕС будет работать с вовлеченными сторонами и партнерами для поиска дипломатического решения, заявил глава Евросовета Антониу Кошта. Глава иранского МИДа Аббас Арагчи сообщил, что рассчитывает на встречу с Владимиром Путиным 23 июня.

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Никита Путятин, Егор Парфенов

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