На Иран обрушился «Полуночный молот»

Любой шаг против аятоллы Али Хаменеи приведет к неограниченному ответу и закроет дверь для любой сделки, об этом заявили в Тегеране. В ночь на 22 июня армия США в рамках операции «Полуночный молот» атаковала ядерные объекты Исламской Республики, были применены противобункерные бомбы и крылатые ракеты. Страна обвинила Вашингтон в нарушении международного права и предупредила о последствиях. По данным иранских СМИ, ядерные объекты, атакованные минувшей ночью, были уже эвакуированы, поэтому якобы пострадала только та их часть, которая находится на поверхности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Maxar Technologies / Reuters, Maxar Technologies / Handout / Reuters Фото: Maxar Technologies / Reuters, Maxar Technologies / Handout / Reuters

В армии Ирана сообщили, что в воскресенье утром по территории Израиля была нанесен ответный удар, Корпус стражей исламской революции запустил гиперзвуковые ракеты. Жертв среди гражданского населения чудом удалось избежать, рассказал “Ъ FM” израильский политолог Михаил Пелливерт: «Тегеран впервые использовал так называемые ракеты "Хайбар", которые достаточно сложно перехватить даже сравнительно высокоточной израильской системе ПВО. С этим может быть связано относительно большое количество ударов, сообщается об около десяти местах попадания, но чудом никто серьезно не пострадал, нет информации о погибших. Если говорить об особом положении в тылу в Израиле, то оно не сильно заметно.

Ситуация более или менее такая же, что и в предыдущие дни: в ограниченном режиме работает общественный транспорт, школы и детские сады закрыты, действуют только те организации, в которых есть защищенные пространства. Израиль замер в ожидании.

Общество последнюю неделю жило в ожидании решения Соединенных Штатов. Присоединение Америки к войне рассматривалось с самого начала как наиболее вероятный сценарий. Понятно, что ее военные возможности намного превосходят израильские, и сам тот факт, что Трамп решился на это, дает некоторую подушку безопасности. Большинство израильтян не то чтобы рады, но с воодушевлением встали сегодня с утра, узнав, что США решились на удар по трем иранским ядерным объектам. Мы все еще говорим о том, что у Израиля нет цели сменить режим в Тегеране, а есть цель лишить их возможности разрабатывать ядерное оружие».

Тем временем в большинстве районов Ирана снова наблюдаются сбои в работе интернета, сообщила “Ъ FM” местная жительница Лана Раванди-Фадаи: «Разрушения есть. И для Ирана пусть, может быть, масштаб разрушений и некатастрофический, но в то же время страна находилась столько лет под санкциями, и несмотря на то, что экономика была устойчива, она пребывала в достаточно плачевном состоянии. Поэтому для Исламской Республики это, конечно, в любом случае очень болезненно. Повреждена инфраструктура. Думаю, что иранскую мирную атомную программу откинет назад. Интернета вообще нет в стране сейчас. Может быть, на севере он появляется или на юге, ближе к границе Азербайджана. Но в стране люди не могут пользоваться ни почтой, ни какими-либо приложениями».

В связи с чрезвычайной ситуацией в Иране глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что созывает на понедельник, 23 июня экстренное заседание совета управляющих. Судя по спутниковым снимкам, которые проанализировали журналисты The Associated Press, входы в подземный ядерный объект в Фордо были серьезно повреждены. Впрочем, Международное энергетическое агентство уже давно не контролирует ситуацию в Иране, полагает эксперт в области нераспространения ядерного оружия Владимир Хрусталев:

«МАГАТЭ — это что-то вроде общества садоводов или любителей почтовых марок. Они могут проконтролировать, что, например, в данном саду за розами ухаживают или цветник сломан, и все на этом, больше агентство ничего не в состоянии сделать.

МАГАТЭ может верифицировать какие-то данные. А так как на иранских объектах их специалистов уже давно не было в постоянном формате, то они могут только говорить со стороны и высказывать свои оценки на основании того, что знают о конструкции объектов, и о том, что в них содержалось.

Иран не выделял уран в виде металла, а в центрифуге запускается газ, который хранится в баллонах. Вот скорее всего, иранцы эти баллоны просто вывезли. Это было самое логичное решение еще до начала кризиса — спокойно это все увезти на какие-то объекты, которые либо неизвестны, либо рассредоточить эти баллоны по десяткам бункеров, завезти на глубину более 500-600 м под землю. Второй момент — это центрифужное оборудование, то есть это разобранные центрифуги, комплекты для них, различное специальное оборудование. Это все можно размонтировать и, например, перевезти в более глубокие помещения и законсервировать».

Удары США не затронули территорию Бушерской АЭС, которую строят с участием России, сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачев. Но, по его словам, госкорпорация готова к немедленной эвакуации сотрудников в случае угрозы. Тем временем йеменские хуситы заявили, что начнут атаки на американские силы в Красном море в ответ на удары США по иранским ядерным объектам. Об этом сообщил телеканал «Аль-Джазира». На фоне обострения конфликта в регионе могут активизироваться и другие группировки, уверен востоковед и консультант ПИР-Центра Леонид Цуканов: «Что касается вовлечения "Оси сопротивления", можно предположить, что оно будет проходить поэтапно. В первую очередь будут вовлечены йеменские хуситы. И можно говорить о том, что достигнутое ранее Трампом перемирие с группировкой "Ансар Аллах" фактически приостановлено. Также активизацию могут проявить иракские группировки из объединения "Хашд аш-Шааби", поскольку в том числе ранее при участии Израиля и США были осуществлены несколько точечных ликвидаций его командиров. И атака на Иран стала дополнительным поводом для иракских прокси вовлекаться в данный конфликт.

Если говорить про "Хамас" и "Хезболлу", то здесь 50 на 50, поскольку первая сейчас сосредоточена на том, чтобы закрепить новый статус-кво в Газе, пользуясь отвлечением израильских сил от анклава. Вторая же держит пока подчеркнутый нейтралитет в силу того, что группировка очень сильно пострадала в ходе столкновений в рамках операции "Стрелы севера" и пока старается не сильно вовлекаться в новые кампании. Ну и Тегеран тоже ее не сильно втягивает, чтобы избежать развала рычага влияния в Ливане.

Что касается перспектив иракского или сирийского сценария, то его, наверное, можно избежать, поскольку Соединенные Штаты не слишком заинтересованы в прямой интервенции, тем более в сухопутной операции против Ирана.

Организация такого нападения потребует серьезного привлечения союзных сил, в первую очередь Саудовской Аравии, Катара, других аравийских монархий и ближневосточных арабских стран. Но большинство из них пока не хотят вовлекаться в данный конфликт, предпочитая быть наблюдателями со стороны. Это ограничивает для США пространство для маневра».

После американской атаки Тегеран потребовал экстренного заседания Совбеза ООН. Глава иранского МИДа Аббас Арагчи добавил, что Исламская Республика имеет право себя защищать, и будет это делать столько, сколько посчитает нужным. Белый дом же рассчитывает быстро навязать Ирану переговоры и не заинтересован в долгом конфликте, считает гендиректор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев: «Конечно, это разрыв шаблона, потому что долгое время американцы избегали использовать силу в связи с ядерной программой Ирана. Грозились это сделать и при Буше-младшем, и в первый срок Трампа.

В какой-то степени ящик Пандоры открывается.

С одной стороны, Израиль получил довольно серьезную поддержку, но, с другой, неясно, насколько серьезный ущерб удалось нанести Ирану. И если Тегеран сейчас наносит ответные удары, что дальше, как продолжается эскалация? Вот этого как раз и ждут в Вашингтоне: испугается ли Иран масштабных ударов и пойдет ли на переговоры. Но Исламская Республика может и атаковать американскую военную инфраструктуру в зоне Персидского залива. Технические средства для этого есть. Но американцы тоже к этому готовы и готовы на более жесткую эскалацию в отношении Тегерана в случае этих ударов.

Краткосрочно в моменте Трамп, конечно, выглядит как жесткий политик, который не стесняется использовать силу, и он, кстати, очень последовательно себя ведет. Ведь он в первый срок вышел из ядерной сделки, давил на Иран и, в принципе, рассматривал возможность применения силы, а сейчас он эту политику фактически выводит на новый уровень. Но тут вопрос в распылении ресурсов, потому что у них и Китай, и сдерживание России, им надо поддерживать Украину, и тут еще и Иран. Это же все огромные деньги, эти военные операции. Пригнать туда три авианосца само по себе недешево, а сколько стоят боеприпасы и так далее? Если это все перерастет в какой-то более масштабный конфликт, то это обойдется дорого».

В Евросоюзе тем временем призвали стороны к переговорам. В ситуации обострения вокруг Ирана ЕС будет работать с вовлеченными сторонами и партнерами для поиска дипломатического решения, заявил глава Евросовета Антониу Кошта. Глава иранского МИДа Аббас Арагчи сообщил, что рассчитывает на встречу с Владимиром Путиным 23 июня.

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Никита Путятин, Егор Парфенов