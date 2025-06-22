Демократы в США призывают Конгресс проголосовать за проект о лишении Дональда Трампа полномочий. Сенаторы от партии заявляют, что президент не имел права единолично втягивать США в конфликт на Ближнем Востоке. Иран, в свою очередь, выпустил порядка 20 ракет по Израилю, сообщило местное телевидение. Ранее 22 июня сирены воздушной тревоги звучали практически на всей территории страны в связи с ракетной атакой Тегерана, которая стала первой после ночного удара США по ядерным объектам Исламской Республики. В соцсетях появились кадры ее последствий, на них видны разрушения зданий в Тель-Авиве и Хайфе. Представители Корпуса стражей исламской революции заявили, что целями ударов были аэропорт Бен-Гурион, центр биологических исследований и штабы ЦАХАЛа. Тем временем йеменские хуситы заявили, что начнут атаки на американские силы в Красном море в ответ на удары США по иранским объектам. Ведущая “Ъ FM” Оксана Барыкина обсудила ситуацию с политологом, главой компании «Дубравский консалтинг» Павлом Дубравским.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Carlos Barria / Reuters, Carlos Barria / Pool / Reuters Фото: Carlos Barria / Reuters, Carlos Barria / Pool / Reuters

— Как вы думаете, можно уже сказать, что США полноценно втянулись в израильско-иранскую войну?

— Нет, я бы не сказал, что в войну, но в конфликт, безусловно. Более того, все-таки у президента США есть такие полномочия по закону 1973 года, и он ими пользуется. Я напомню, что Трамп еще в первую каденцию делал примерно то же самое. И, предвосхищая вопрос, а может ли кто-то противостоять ему внутри Соединенных Штатов Америки, то да, могут. В Палате представителей могут постараться его ограничить, как старались делать во время его первого президентского срока. Но тогда у них ничего не получилось. А сейчас Конгресс «красный», он республиканский, поэтому я думаю, что в этот раз Трампу будет гораздо проще с точки зрения реализации своих военных амбиций.

— А эти призывы уже об отставке пройдут мимо?

— Об отставке, об импичменте — это вечные призывы. Я напомню, что уже несколько законопроектов находится внутри Конгресса, внутри Палаты представителей, о том, что Трампу необходимо вынести импичмент, но никто не дает им движения. Но что самое, наверное, интересное — это то, как американское общество сегодня объединяется против Трампа, что даже удивительно. Ведь внутри MAGA-лагеря, внутри правого, консервативного республиканского лагеря есть очень громкие голоса, которые выступают против сейчас президента, например, тот же самый Такер Карлсон, который недавно общался с одним из неоконов, из «ястребов» в лице Теда Круза. Думаю, это многие видели, потому что Тед Круз не мог объяснить, какое количество населения проживает в Иране и зачем, собственно, его бомбить.

— Если говорить об атаках на Иран, то цель США — якобы ликвидация неких наработок по ядерному оружию Исламской Республики. Это реализуемая программа?

— Тут спорный вопрос. Потому что сейчас мы видим два потока каналов, которые приходят из США. Один — это президентский, а второй — это, например, от Тулси Габбард, которая отвечает за всю внешнюю политику с точки зрения именно информации. Вот она заявляла о том, что вообще нет никаких подозрений о том, что Иран продолжает разрабатывать свою программу. Мы знаем также, что Пит Хегсет буквально отстранен неформально от решений Белого дома, а это глава Пентагона. Мы знаем также, что Джей Ди Вэнс публично не выступает против, но при этом несколько СМИ одновременно пишут, что он заявил, что не поддерживает эту операцию. Поэтому я бы сказал так, что полную информацию мы не знаем, и боюсь, что в ближайшее время, скорее всего, не узнаем.

Но что мы можем точно знать, что эскалация возможна. Почему? Потому что у Трампа еще есть опции. Сейчас американское общество ждет реакции Тегерана.

— Чем он может ответить?

— Есть несколько сценариев, как может дальше развиваться ситуация. Сценарий первый: Иран не будет отвечать США, но сосредоточится на более массированных ударах по самому Израилю. Здесь вопрос, будет ли Нетаньяху давить на Дональда Трампа для того, чтобы он все-таки продолжил эскалацию этого конфликта. Вариант второй: Иран непосредственно продолжает конфликт уже с Соединенными Штатами Америками, например, обстреливает военные базы, производит теракты на территории США, причем не Тегеран именно как официальные власти, а будут задействованы отдельные террористические запрещенные организации, но для Вашингтона это будет непринципиально. Что тогда делает Америка? Она дальше участвует в эскалации этого конфликта. Здесь уже встает, в частности, вопрос о контингенте войск, потому что мы видели неоднозначные сообщения из СМИ, которые говорили, что, например, американских солдат уже готовят к тому, что может конфликт пойти дальше.

— А к переговорам может вернуться ситуация?

— К сожалению, в политике эго влияет на очень многое, потому что мы сейчас видим, что и эго Трампа, и эго иранской, и эго даже израильской стороны не позволяют сейчас сесть в ближайшее время за стол переговоров. Но хотелось бы надеяться, что все-таки это станет возможным. Опять же, здесь ключевой вопрос к самой элите Исламской Республики, к ее истеблишменту. Если они понимают, что дальше эскалация в любом случае возможна из-за Дональда Трампа, из-за его конкретных решений, что внутри США нет оппозиции, которая юридически сейчас может ограничить президента (я напомню, что Конгресс «красный», он республиканский абсолютно), то получается, что, возможно, им было бы выгоднее обсудить переговоры. Но пока мы не видим этих заявлений. Видим, что они отказываются действовать под давлением американской стороны.

Что касается позиции Европы, то тут стоит помнить, что США и ЕС уже расходятся в разные направления. Я напомню, что идеологом этого расхождения был Джей Ди Вэнс, вице-президент США, возможно, даже будущий президент, и Дональд Трамп к нему в этом вопрос очень прислушивается. В первую каденцию Трамп уже критиковал Европейский союз за неповоротливость, за то, что США должны нести ответственность за него. Поэтому я думаю, что, конечно же, будет критика от ЕС, от международного сообщества, но США глобально все равно, потому что «ну а что вы мне сделаете, я буквально в другом городе?», как говорилось в одном старом меме. Поэтому мне кажется, что реакция будет, конечно же, негативная, но для США это практически ничего не значит.

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