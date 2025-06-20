Дональд Трамп примеряет лавры миротворца для Африки

На будущей неделе Руанда и Демократическая Республика Конго (ДРК) подпишут в Вашингтоне мирное соглашение, проект которого был согласован на днях при посредничестве США и Катара. Если все пойдет по плану и Кигали выведет подконтрольную руандийцам вооруженную группировку М23 с востока ДРК, американский лидер Дональд Трамп сможет наконец предъявить общественности первую победу на поприще миротворчества. Взамен посредничества власти Киншасы обещали американцам преференциальный доступ к своим богатым минеральным ресурсам, имеющим жизненно важное значение для мировой электронной промышленности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывшие военнослужащие Вооруженных сил Демократической Республики Конго (FARDC) и сотрудники полиции, которые предположительно сдались повстанцам M23, прибывают в Гому, Конго в феврале 2025 года

Фото: Moses Sawasawa / AP Бывшие военнослужащие Вооруженных сил Демократической Республики Конго (FARDC) и сотрудники полиции, которые предположительно сдались повстанцам M23, прибывают в Гому, Конго в феврале 2025 года

Фото: Moses Sawasawa / AP

На фоне новостей с Ближнего Востока, отодвинувших на второй план даже конфликт на Украине, мало кто в мире пристально следил за событиями на Африканском континенте. Однако именно там на этой неделе случился крайне важный и весьма позитивный поворот: представители Руанды и Демократической Республики Конго согласовали проект мирного соглашения, призванного положить конец десятилетиям конфликта, перешедшего в горячую, военную фазу в январе нынешнего года.

Прорыв был достигнут в ходе переговоров в Вашингтоне при одновременном вовлечении Катара, на территории которого проходили параллельные переговоры между правительством ДРК и союзными Руанде повстанцами из «Движения 23 марта» (М23). Как отчитался 18 июня Госдепартамент США, технические группы двух стран согласовали условия мирного соглашения, которое должно быть официально подписано 27 июня в Вашингтоне в присутствии госсекретаря США Марко Рубио. Как ожидается, тогда же состоится и саммит президентов Руанды и ДРК Поля Кагаме и Феликса Чисекеди.

За последние три года относящиеся к представителям народности тутси повстанцы из М23, отколовшиеся от конголезской армии около десяти лет назад, захватили часть провинции Северное Киву на востоке Конго.

В январе этого года они начали наступление на два административных центра — Гому и Букаву, и оба города и прилегающие районы перешли под их контроль. Военные действия привели к гибели тысяч людей, сотни тысяч оказались вынуждены покинуть свои дома.

По оценкам ООН, боевиков М23 поддерживают как минимум 4 тыс. руандийских военных. В Кигали это упорно отрицают, заявляя, что военное присутствие в регионе — защитная мера от угроз, исходящих от вооруженных группировок вроде радикальной группы этнических хуту «Демократические силы освобождения Руанды» (FDLR). При этом Руанда обвиняет конголезское правительство в поддержке FDLR, что, в свою очередь, отвергают уже в Киншасе.

Нынешнее соглашение , достигнутое по итогам трех дней переговоров под эгидой Госдепартамента, включает «положения об уважении территориальной целостности», что подразумевает вывод тысяч руандийских войск из контролируемых повстанцами конголезских районов .

, достигнутое по итогам трех дней переговоров под эгидой Госдепартамента, включает «положения об уважении территориальной целостности», что подразумевает . Оно также предусматривает «разъединение, разоружение и интеграцию негосударственных вооруженных групп» .

. Кроме того, в своем заявлении Госдепартамент сообщил о планах создания совместного механизма координации мер по обеспечению безопасности, в рамках которого миллионы беженцев и внутренне перемещенных лиц смогут вернуться домой, а агентства по оказанию помощи — получить доступ в освобожденные районы.

Успех посреднических усилий в примирении двух десятилетиями враждующих африканских стран, безусловно, станет большой имиджевой победой для президента США Дональда Трампа, не раз заявлявшего о себе как о миротворце. Это будет особенно актуально на фоне начатого с подачи Вашингтона, но пробуксовывающего мирного процесса между Россией и Украиной, а также возможного присоединения Штатов к израильским ударам по Ирану.

Глава Белого дома ввязался в посредничество в Африке не просто так.

Согласно целому ряду сообщений, в обмен на содействие в переговорах с Руандой власти ДРК пообещали Штатам открыть путь к миллиардным инвестициям в свои шахты, инфраструктуру и металлообрабатывающие заводы через американскую организацию по кредитованию развития частного сектора — Международную финансовую корпорацию развития, созданную во время первого срока Трампа. Сейчас Киншаса, как утверждается, ведет с Белым домом переговоры о заключении отдельного соглашения по важнейшим полезным ископаемым. А ДРК ими весьма богата: в восточной части страны, в частности, расположены крупные месторождения колтана и других минералов, имеющих жизненно важное значение для мировой электронной промышленности. Этим по большей части объясняется и интерес повстанцев-тутси из М23 и руандийских властей к контролю над регионом.

Подпуская Штаты к своим природным ресурсам, в Киншасе рассчитывают, что это сделает Вашингтон заинтересованной в поддержании мира стороной, а также позволит уравновесить Китай, доминирующий в многомиллиардном горнодобывающем секторе страны.

Впрочем, пока нет никакой уверенности в том, что согласованное ныне мирное соглашение между ДРК и Руандой выйдет прочным и долговечным. В прошлом году при посредничестве Анголы обе страны уже дважды достигли соглашения на уровне экспертных групп о выводе руандийских войск и совместных операциях против FDLR, но министры обеих стран в итоге не одобрили сделку. В результате в марте Ангола отказалась от роли посредника. А в конце апреля Кигали и Киншаса подписали в Вашингтоне соглашение, пообещав уважать суверенитет друг друга и в течение нескольких дней разработать проект мирного соглашения. Но далее мирный процесс вновь застопорился.

Наталия Портякова