Руанда — щедрая душа

Руанда пополнила список стран, готовых принять тех, кого нынешняя американская администрация не хотела бы больше видеть на территории США. Как признал глава МИДа этой африканской страны, Кигали и Вашингтон находятся в начальной стадии переговоров о приеме Руандой граждан третьих стран, депортируемых из Штатов. Руандийское правительство уже пыталось достичь аналогичных договоренностей с Великобританией и Австралией, но безуспешно. Переговоры, провалившиеся не по вине Руанды, не лишили ее настроя «дать еще один шанс мигрантам, у которых есть проблемы по всему миру».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мигранты пытаются пересечь границу США и Мексики (декабрь 2023 года)

Фото: Luis Torres / EPA / TASS Мигранты пытаются пересечь границу США и Мексики (декабрь 2023 года)

Фото: Luis Torres / EPA / TASS

Признание в том, что Руанда начала переговоры с Вашингтоном о приеме иммигрантов, депортируемых из США, сделал министр иностранных дел этой страны Оливье Ндухунгире. «Это еще не достигло той стадии, когда мы можем точно сказать, как все будет происходить, но переговоры продолжаются. Все еще на ранней стадии»,— заявил он, выступая по государственному телеканалу Rwanda TV в интервью поздно вечером 4 мая.

Никаких официальных подтверждений из Вашингтона на этот счет не последовало. Однако с учетом намерения нынешней администрации выслать из страны максимальное число нелегалов, особенно тех, кто нарушает американские законы, история с Руандой выглядит вполне правдоподобно. Тем более что на прошлой неделе госсекретарь США Марко Рубио открыто заявил, что Штаты действительно ищут новые страны для отправки туда тех, кого сама Америка видеть на своей территории не желает.

«Мы работаем с другими странами, чтобы сказать: "Мы хотим отправить вам в ваши страны некоторых из самых отвратительных людей. Вы сделаете это в качестве одолжения для нас?" И чем дальше от Америки, тем лучше, чтобы они не смогли вернуться через границу»,— высказался Марко Рубио на заседании правительства, сидя рядом с президентом Дональдом Трампом.

При этом еще в марте администрация Трампа депортировала в Руанду гражданина Ирака, что многие восприняли как пробный шар на пути к большой сделке. Сообщалось даже, что США намерены заплатить Руанде не только за сам прием мигрантов с уголовным прошлым, отбывших наказание в американских тюрьмах, но и спонсировать их интеграцию в местное общество с помощью стипендий и помощи в трудоустройстве — так, чтобы полностью отбить у них охоту возвращаться в Штаты.

Ранее принять ненужных США мигрантов согласились в Сальвадоре, а также в Панаме и Коста-Рике. Разумеется, не безвозмездно. Как честно признал президент Сальвадора Найиб Букеле, его правительство делает это «в обмен на плату», не раскрывая ее объем. Впрочем, на фоне ограниченных возможностей пенитенциарной инфраструктуры этих стран и грандиозных планов Дональда Трампа по высылке (в середине апреля газета The Washington Post писала, что в 2025 году президент намерен депортировать 1 млн мигрантов) Вашингтону пришлось обратить свои взоры на новые государства.

При этом затеянная Белым домом массовая депортация обрекла администрацию США на громкие юридические баталии, поскольку зачастую процесс высылки проходил без надлежащей правовой процедуры. Но Трамп продолжил действовать в рамках логики «вижу цель — не вижу препятствий». В апреле он заявил, что Штаты не могут позволить себе судить каждого, кого хотят депортировать, поскольку на это, по его словам, уйдет 200 лет.

Кроме того, президент США выразил желание депортировать из страны не только граждан третьих стран, но и «доморощенных преступников», то есть граждан самих США.

При этом в одном из недавних телеинтервью Трамп признал, что «не знает», имеют ли высылаемые граждане США право на надлежащую правовую процедуру, гарантированную конституцией страны, дав понять, что его такие юридические тонкости волнуют мало.

Что касается Руанды, то эта африканская страна давно предпринимала попытки стать новой родиной для тех, кого не желают видеть в других, более зажиточных странах, попутно пытаясь на этом заработать. Одним из самых известных примеров стало ныне расторгнутое соглашение Кигали с Лондоном по приему высланных британским правительством мигрантов, за отмену которого Руанда по-прежнему требует от британцев выплат в размере £50 млн ($66 млн).

Сначала верховный суд Великобритании постановил в ноябре 2023 года, что такая схема незаконна. А менее года назад пришедшее к власти лейбористское правительство во главе с Киром Стармером и вовсе отказалось от соглашения с Руандой. Это произошло к явному облегчению правозащитных организаций, включая Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев: там всерьез опасались, что часть нелегалов, отправленных в Руанду, могут быть возвращены в те страны, из которых они бежали, спасаясь от войн и политических преследований. В Кигали все эти обвинения категорически отвергали.

Схожая участь постигла и аналогичную сделку Руанды с Австралией — одной из первых стран в мире, решившей отдать проблему с нелегалами на аутсорсинг еще в начале 2000-х годов.

Впрочем, эти два провала ничуть не снизили энтузиазм африканской страны. Как заявил министр Ндухунгире, его правительство настроено «дать еще один шанс мигрантам, у которых есть проблемы по всему миру». И, судя по решительному настрою Дональда Трампа, США рано или поздно воспользуются этим щедрым предложением без оглядок на международное гуманитарное право.

Наталия Портякова