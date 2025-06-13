Первая партия африканеров—беженцев из Южно-Африканской Республики прибыла в Соединенные Штаты в начале июня. Африканеры, потомки белых переселенцев голландского, немецкого и французского происхождения,— единственная категория беженцев, которых не коснулся изданный Дональдом Трампом 20 января 2025 года исполнительный указ о приостановке въезда беженцев в США. Этому предшествовал визит в Белый дом президента Южно-Африканской Республики Сирила Рамафосы. 21 мая два главы государств встретились в Овальном кабинете. Но это было не начало, а продолжение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутат парламента ЮАР, глава партии «Борцы за экономическую свободу» Джулиус Малема (на переднем плане) утверждает, что песня «Убей фермера» не призывает к насилию — в соответствии с решением суда по этому вопросу

Фото: Siphiwe Sibeko / Reuters Депутат парламента ЮАР, глава партии «Борцы за экономическую свободу» Джулиус Малема (на переднем плане) утверждает, что песня «Убей фермера» не призывает к насилию — в соответствии с решением суда по этому вопросу

Фото: Siphiwe Sibeko / Reuters

Текст: Алексей Алексеев

Белые фермеры и Трамп: начало

Началось все еще в период первого президентского срока Дональда Трампа.

22 августа 2018 года в обзоре новостей на канале Fox News телеведущий Такер Карлсон обратился к ситуации в Южно-Африканской Республике. Он заявил, что президент ЮАР Сирил Рамафоса «изменил конституцию страны, чтобы сделать возможным отбирать землю у людей, потому что у них не тот цвет кожи». Телеведущий также заявил, что правительство ЮАР начало конфисковывать земли без компенсации. На следующий день он скорректировал свои утверждения, сказав, что предлагаемые изменения еще обсуждаются в парламенте, и никто пока не лишился своей земли, хотя власти пытаются отобрать два охотничьих хозяйства.

Через два часа после первой программы Карлсона президент США Дональд Трамп опубликовал твит: «Я попросил госсекретаря @SecPompeo внимательно изучить захваты и экспроприации земель и ферм в Южной Африке, а также массовые убийства фермеров. Южноафриканское правительство сейчас захватывает земли белых фермеров. @TuckerCarlson @FoxNews».

Как подметили журналисты Washington Post, впервые с момента вступления в должность в январе 2017 года президент использовал в твите слово «Африка».

Правительство ЮАР ответило твитом: «Южная Африка полностью отвергает данное узкое восприятие ситуации, которое направлено лишь на то, чтобы разделить нашу нацию, и напоминает нам о нашем колониальном прошлом». Пресс-секретарь президента ЮАР назвал твит президента США «неудачным и основанным на дезинформации».

Как утверждает бывший советник Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон, однажды в 2019 году во время обсуждения ситуации в Иране Дональд Трамп неожиданно сменил тему и сказал, что нужно поговорить о предоставлении убежища и гражданства белым фермерам из ЮАР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Такер Карлсон продемонстрировал великую силу телевидения — с его подачи Дональд Трамп в свой первый президентский срок заинтересовался положением белого меньшинства в ЮАР Фото: Brynn Anderson / AP Вскоре после возвращения в Белый дом Дональд Трамп вернулся к вопросу о положении белых фермеров в ЮАР Фото: x / realDonaldTrump Следующая фотография 1 / 2 Такер Карлсон продемонстрировал великую силу телевидения — с его подачи Дональд Трамп в свой первый президентский срок заинтересовался положением белого меньшинства в ЮАР Фото: Brynn Anderson / AP Вскоре после возвращения в Белый дом Дональд Трамп вернулся к вопросу о положении белых фермеров в ЮАР Фото: x / realDonaldTrump

Впоследствии президент Трамп какое-то время не возвращался к этой теме. В период президентства Джо Байдена она не поднималась вовсе, но сразу же после возвращения Дональда Трампа в Белый дом была актуализирована.

Белые фермеры и Трамп-2

Шел четвертый день пребывания Дональда Трампа в должности 47-го президента США. 23 января 2025 года в Южно-Африканской Республике президент Сирил Рамафоса подписал закон об экспроприации земли, регламентирующий отчуждение земель в публичных интересах. Документ, в частности, предусматривает «нулевую компенсацию» — в случае, если собственник не использует землю или намеревается получить выгоду от роста ее рыночной стоимости.

3 февраля Дональд Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social пост следующего содержания: «Южная Африка конфискует землю и ОЧЕНЬ ПЛОХО обращается с определенными классами людей. Это плохая ситуация, о которой радикальные левые СМИ не хотят даже упоминать. Массовое НАРУШЕНИЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА как минимум происходит у всех на виду. Соединенные Штаты не будут этого терпеть, мы будем действовать. Кроме того, я прекращу все будущее финансирование Южной Африки, пока не будет завершено полное расследование этой ситуации!».

7 февраля последовала уже официальная реакция. Был опубликован исполнительный указ, направленный против «вопиющих действий Южно-Африканской Республики». В нем говорится, что, пока ЮАР «продолжает несправедливые и безнравственные практики», Соединенные Штаты не будут оказывать помощь или содействие ей, а также станут содействовать «переселению беженцев-африканеров, спасающихся от спонсируемой правительством расовой дискриминации, включая конфискацию имущества по расовому признаку».

Госсекретарь США Марко Рубио бойкотировал встречу министров иностранных дел G20 в Йоханнесбурге в марте текущего года, поскольку ее повестка была сосредоточена на разнообразии, инклюзивности и изменении климата. В том же месяце госсекретарь Рубио объявил посла ЮАР в США Эбрахима Расула персоной нон грата — за комментарии, которые администрация Трампа интерпретировала как обвинение президента США в продвижении теории превосходства белой расы.

После прибытия в США первой группы африканеров президент ЮАР Сирил Рамафоса публично опроверг как утверждения об изъятии земли без компенсации, так и то, что потомки белых переселенцев подвергаются преследованиям.

Он также сообщил о намерении встретиться с Дональдом Трампом, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. Про тех, кто покинул ЮАР, президент Рамафоса сказал следующее: «Посмотрите на все национальные группы в нашей стране, на черных и белых — они остались тут, потому что это наша страна. Мы не должны убегать от наших проблем. Мы должны остаться здесь и решать их. Когда вы убегаете, вы трус, и это по-настоящему трусливый поступок».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография В окружении Дональда Трампа есть несколько выходцев из Южно-Африканской Республики, в том числе самый богатый человек планеты Илон Маск Фото: Alex Brandon / AP О ситуации в ЮАР Дональду Трампу мог рассказывать южноафриканский профессиональный гольфист Гари Плейер (на фото) за игрой в гольф Фото: Russell Cheyne / Reuters Следующая фотография 1 / 2 В окружении Дональда Трампа есть несколько выходцев из Южно-Африканской Республики, в том числе самый богатый человек планеты Илон Маск Фото: Alex Brandon / AP О ситуации в ЮАР Дональду Трампу мог рассказывать южноафриканский профессиональный гольфист Гари Плейер (на фото) за игрой в гольф Фото: Russell Cheyne / Reuters

В опубликованном администрацией президента ЮАР заявлении говорится: «Нет ни одного гражданина Южной Африки, которого можно было бы классифицировать как беженца в любой части мира, включая США».

Южноафриканское трио

Если в 2018 году Дональда Трампа заинтересовал темой белого меньшинства в ЮАР Такер Карлсон, то в 2025-м источниками его информации о положении дел в этой стране могли стать тесно связанные с Южно-Африканской Республикой три IT-миллиардера, члены так называемой PayPal-мафии — Илон Маск, Питер Тиль и Дэвид Сакс.

Все они выросли при апартеиде. Илон Маск родился в 1971 году в Претории и прожил в ЮАР 18 лет, после чего уехал в Канаду, чтобы избежать службы в армии. Маск был одним из основателей онлайн-банка X.com (после объединения с компанией Confinity в 2000 году название в 2001-м было изменено на PayPal).

Сооснователь и бывший гендиректор платежной системы PayPal Питер Тиль родился в Германии, но в детстве вместе с родителями приехал в Африку. Его отец был горным инженером, работал по контракту сначала в ЮАР, потом в Намибии (в 1990 году страна получила независимость). Питер Тиль ходил в школу в Свакопмунде — городе, где после Второй мировой войны поселилось большое количество бежавших из Германии нацистов. Еще в 1970-е местные немцы приветствовали друг друга взмахом руки и словами: «Хайль Гитлер!», праздновали день рождения фюрера, а в антикварных лавках города в изобилии были представлены предметы, связанные с Третьим рейхом. Семья Тиль переехала из Намибии в США в 1977 году.

Дэвид Сакс, бывший одним из основателей Confinity и занимавший в PayPal должность главного операционного директора, родился в 1972 году в Кейптауне, а в США приехал в пятилетнем возрасте вместе с семьей. Сейчас он занимает пост специального представителя президента США по искусственному интеллекту и криптовалюте.

Стив Бэннон, бывший старший советник Трампа в начале его первого президентского срока, называл Тиля, Сакса и Маска «самыми большими расистами на Земле». Все три бизнесмена были спонсорами президентской кампании Дональда Трампа. По некоторым сведениям, именно Питер Тиль познакомил Трампа с Джей Ди Вэнсом, который стал вице-президентом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сторонники партии EFF отмечают Первомай

Фото: Siphiwe Sibeko / Reuters Сторонники партии EFF отмечают Первомай

Фото: Siphiwe Sibeko / Reuters

Песня

23 марта Илон Маск опубликовал в своей соцсети Х пост следующего содержания: «Мало кто знает, что в Южной Африке есть крупная политическая партия, которая активно пропагандирует геноцид белых. Видео, размещенное ниже, было снято вчера. Целая арена хором пела об убийстве белых людей. Месяц назад правительство Южной Африки приняло закон, легализующий изъятие собственности у белых людей по своему желанию без оплаты. Где возмущение? Почему традиционные СМИ не освещают это? Starlink не может получить лицензию на работу в Южной Африке просто потому, что я не черный. Правильно ли это?».

Дональд Трамп поделился постом Илона Маска в соцсети Truth Social. Госсекретарь Марко Рубио опубликовал свой пост в Х: «"Убей бура" — песня, которая подстрекает к насилию. Лидеры и политики ЮАР должны принять меры для защиты африканеров и других ущемленных меньшинств. Соединенные Штаты с гордостью предлагают тем лицам, которые соответствуют требованиям, въезд в нашу страну на фоне постоянной ужасной угрозы насилия».

Партия, о которой писал Маск,— «Борцы за экономическую свободу» (Economic Freedom Fighters, EFF). Основана бывшим президентом молодежной лиги «Африканского национального конгресса» (АНК) Джулиусом Малемой и его сторонниками в 2013 году.

Сторонние комментаторы по-разному определяют позиции партии — левые, неофашистские, марксистско-ленинские, смесь коммунизма и черного национализма.

В ноябре 2016 года лидер партии Джулиус Малема на митинге в Блумфонтейне обратился к аудитории с такими словами: «Когда мы уйдем отсюда, если вы увидите любой красивый участок земли и он вам понравится — займите его, он принадлежит вам... Это земля, которую белые люди силой отняли у нас, осуществляя геноцид».

Бывший полицейский Йоханн Бургер, эксперт южноафриканского Института проблем безопасности, в интервью газете Guardian заявил, что подобная риторика служит подстрекательством к насилию: «Не единичны случаи, когда нападавшие заявляли, что их действия оправданны, потому что жертвы украли землю. Что очень трудно объяснить, так это исключительно высокий уровень насилия. Можно понять, когда жертв пытают, чтобы получить доступ к сейфу или пин-код… но есть примеры, когда жертв пытали в течение многих часов, иногда даже до смерти, после того как информация была выдана. Некоторые говорят, что нападавшими движет исключительно расовая ненависть, но это очень сложно количественно оценить».

Джулиус Малема — один из 46 депутатов от EFF в Национальной ассамблее, нижней палате парламента ЮАР. Нижняя палата состоит из 400 депутатов. Под постом Маска было размещено видео, снятое на митинге «Борцов за экономическую свободу» (правда, не накануне, а в 2023 году, на митинге в честь десятилетия партии).

Малема и участники митинга, пританцовывая, делали вид, что стреляют из пистолета, и пели песню «Dubul` ibhunu», что можно перевести как «Убей бура», «Убей фермера», «Убей африканера», «Застрели бура».

Песню сочинил в 1993 году член Национального исполнительного совета партии «Африканский национальный конгресс» Питер Мокаба в ответ на убийство начальника штаба вооруженного крыла АНК, генерального секретаря Компартии ЮАР Криса Хани ультраправым радикалом. Впервые она прозвучала на траурном митинге в память Хани. В 2002 году под слова «Убей бура!» хоронили автора песни. В 2010-м суд ЮАР признал, что слова «Убей бура!» являются разжиганием ненависти. В 2012 году от исполнения песни отказался «Африканский национальный конгресс». Но она продолжала звучать на митингах «Борцов за экономическую свободу». Лоббирующая интересы африканеров общественная организация AfriForum подала в суд на Джулиуса Малему и депутата парламента от EFF Мбуисени Ндлози, требуя от них официальных извинений и выплаты компенсации в размере 500 тыс. южноафриканских рэндов (около $28 тыс.). В 2022 году Суд по вопросам равенства постановил, что песня не разжигает ненависть. В 2023-м Верховный апелляционный суд ЮАР подтвердил это решение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Мемориальный комплекс «Виткруис» («Белый крест») на склоне горы Истерберг. Каждый крест — память о человеке, погибшем при нападении на ферму Фото: Johnnyhurst / Wikimedia Демонстрация рядом со зданием суда в городе Сенекал, провинция Фри-Стейт, в котором проходит процесс над двумя убийцами управляющего фермой. О цвете кожи погибшего можно догадаться по надписи на плакате. 2020 год Фото: Siphiwe Sibeko / Reuters Акция протеста против убийств на фермах у здания парламента ЮАР в Кейптауне. 2020 год Фото: Jacques Stander / Gallo Images / Getty Images Следующая фотография 1 / 3 Мемориальный комплекс «Виткруис» («Белый крест») на склоне горы Истерберг. Каждый крест — память о человеке, погибшем при нападении на ферму Фото: Johnnyhurst / Wikimedia Демонстрация рядом со зданием суда в городе Сенекал, провинция Фри-Стейт, в котором проходит процесс над двумя убийцами управляющего фермой. О цвете кожи погибшего можно догадаться по надписи на плакате. 2020 год Фото: Siphiwe Sibeko / Reuters Акция протеста против убийств на фермах у здания парламента ЮАР в Кейптауне. 2020 год Фото: Jacques Stander / Gallo Images / Getty Images

Представители EFF отрицают, что песня призывает к насилию. Узнав о критике со стороны Илона Маска, Джулиус Малема встал на защиту песни, заявив, что его оппонент «похоже, неграмотный», а «единственное, что его извиняет,— это его белая кожа». Он также сказал, что Илон Маск может почитать решение суда по поводу песни.

Убийственная статистика

В опубликованном 9 мая заявлении правительства Южно-Африканской Республики по поводу ситуации с переселенцами из ЮАР в США говорится: «Статистика полиции ЮАР по преступлениям, связанным с сельским хозяйством, не подтверждает утверждения о насильственных преступлениях, направленных против фермеров в целом или какой-либо конкретной расы».

Посмотрим на цифры. Начать имеет смысл с того, что в ЮАР очень много убивают.

С января по декабрь 2024 года в стране было зарегистрировано 26 232 убийства, то есть в среднем около 72 убийств в сутки. Относительный показатель — 42 убийства на 100 тыс. населения в год — один из самых высоких в мире. Для сравнения: в России, согласно данным Единой межведомственной информационно-статистической системы, в 2024 году число лиц, потерпевших от преступлений, направленных на умышленное причинение смерти или тяжкого вреда здоровью и повлекших смерть потерпевшего, составило 11 327. Из расчета на 100 тыс. населения —7,7. В пять с половиной раз меньше.

Используемое Полицейской службой ЮАР (South Africa Police Service, SAPS) определение «нападения на ферму» выглядит так. «Актами насилия против лиц, находящихся на ферме или небольшом земельном владении, называются действия, направленные против лица/лиц, живущих, работающих или посещающих фермы или небольшие земельные владения, с целью убийства, изнасилования, ограбления или нанесения телесных повреждений. Дополнительно также учитываются все акты насилия против инфраструктуры или собственности в сельских сообществах, направленные на нарушение легальной фермерской деятельности коммерческого плана, если их мотивами являются идеология, земельные споры, месть, обида или расизм либо угрозы таких действий». Не учитываются акты семейного насилия, а также конфликты между людьми на ферме.

Независимо от методологии подсчета, можно обозначить явную тенденцию — число таких преступлений с годами идет на спад.

По данным крупнейшей сельскохозяйственной организации страны — Agri SA, в 1991 году было совершено 327 нападений на фермы и 66 убийств. В 1995-м, в первый год после отмены системы апартеида,— 551 нападение и 121 убийство. В 1998–2001 годах на фермах совершалось ежегодно от 142 до 147 убийств. Число нападений на фермы в 2001 году впервые превысило 1000 и составило 1011.

Официальную статистику преступности с 2007 года начала вести, а с 2011-го — публиковать SAPS. Правда, данные предоставляются по итогам финансового, а не календарного года, что не дает возможности сравнить их со статистикой из других источников. Кроме того, данные за 2007/2008–2009/2010 годы SAPS не предавала гласности, а за 2018/2019 год были опубликованы только сведения об убийствах, но не о нападениях на фермы. Согласно SAPS, начиная с 2003/2004 года число нападений на фермы не превышало 800, а с 2010/2011 года — 600. Число убийств начиная с 2003/2004 года не превышало 90, а в промежутке между 2010 и 2018 годом колебалось от 49 до 66 в год.

Кроме полиции свою статистику собирают общественные организации AfriForum и TransvaalAgricultural Union. Число убийств за год, зафиксированное в их отчетах, примерно соответствует данным полиции. Сильные расхождения есть в оценке числа нападений на фермы: согласно сведениям полиции, в 2010-е оно было примерно одинаковым каждый год, а, по данным общественных организаций, в этот период число нападений постоянно росло. В 2020-е ситуация немного стабилизировалась. Согласно AfriForum, в 2023 году было совершено 296 нападений на фермы, убито 49 человек. За последний квартал 2024 года, по данным AfriForum, было совершено восемь убийств на фермах, по данным полиции — одно. Полиция заявила, что перепроверила сведения и уверена в правильности своих данных.

В 2001 году полицейский Центр анализа информации о преступности представил сведения о том, к каким расам принадлежали 1398 жертв нападений на фермы за год. 61,6% были белыми, 33,3% — черными, 4,4% — азиатами, а оставшиеся 0,7% были помечены как «другие». С этими цифрами почти совпадают еще одни — о том, в каком качестве погибшие пребывали на ферме. 69,7% — фермеры и члены их семей, 29,5% — наемные работники и члены их семей, 0,9% — посетители. С учетом того, что прошла почти четверть века, эти данные могут не соответствовать нынешней ситуации. Возьмем более свежие цифры. В официальной полицейской статистике за 2017/2018 год указано, что из 62 убитых на фермах 46 человек были белыми.

В 2019 году в ЮАР было совершено 21 325 убийств. Число погибших белых фермеров — 49, то есть каждый 435-й.

Газета New York Times со ссылкой на данные полиции ЮАР сообщала, что с апреля 2020 года по март 2024-го на фермах было убито 225 человек. Почти половина жертв были наемными работниками, жившими на фермах. Чаще всего это черные. 53 погибших были фермерами (чаще всего это белые).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Демонстрация у здания посольства США в ЮАР в Претории. Февраль 2025 года Фото: Siphiwe Sibeko / Reuters Первая партия беженцев-африканеров в Вашингтонском международном аэропорту имени Даллеса. 12 мая 2025 года Фото: Kevin Lamarque / Reuters Следующая фотография 1 / 2 Демонстрация у здания посольства США в ЮАР в Претории. Февраль 2025 года Фото: Siphiwe Sibeko / Reuters Первая партия беженцев-африканеров в Вашингтонском международном аэропорту имени Даллеса. 12 мая 2025 года Фото: Kevin Lamarque / Reuters

В 2003 году специальная комиссия по расследованию нападений на фермы изучила 3544 инцидента, которые произошли в 1998–2001 годах. В 2644 случаях комиссии удалось установить мотив. Самым частым мотивом оказалось ограбление (89,3% случаев). Второй по популярности мотив — запугивание (7,1%). Только в 52 случаях (2%) нападение объяснялось политическими или расовыми мотивами. В 43 случаях (1,6%) причиной был трудовой конфликт.

Многие остаются

Ряд организаций, представляющих интересы африканеров, отвергли предложение Трампа о переселении. Дирк Херманн, генеральный директор профсоюза Solidarity (Союз африканеров), представляющего интересы около 2 млн человек, заявил: «Члены нашего профсоюза работают здесь, хотят здесь остаться и останутся здесь. Мы стремимся построить здесь лучшее будущее. Мы никуда не уедем». С похожим заявлением выступил генеральный директор AfriForum Калли Криэль: «Мы должны категорически заявить: мы не хотим никуда переезжать».

Без самолета

Президент ЮАР Сирил Рамафоса встретился с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого дома 21 мая 2025 года. Целью была перезагрузка отношений между странами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп демонстрирует Сирилу Рамафосе статьи, рассказывающие об убийствах белых фермеров в ЮАР

Фото: Kevin Lamarque / Reuters Дональд Трамп демонстрирует Сирилу Рамафосе статьи, рассказывающие об убийствах белых фермеров в ЮАР

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Чтобы с самого начала настроить хозяина кабинета на более миролюбивый лад, президент ЮАР в состав сопровождающей его делегации включил кроме министров и помощников игроков в гольф Эрни Элса (бывший номер один в мире) и Ретифа Гусена (двукратный победитель Открытого чемпионата США по гольфу), а еще — самого богатого жителя ЮАР Йоханна Руперта, африканера, владельца швейцарской холдинговой компании Compagnie Financier Richemont, специализирующейся на производстве и продаже предметов роскоши и владеющей такими брендами, как Cartier, Piaget и Montblanc. Любовь Дональда Трампа к гольфу хорошо известна. Сирил Рамафоса преподнес американскому коллеге увесистый том — справочник по полям для гольфа в Южно-Африканской Республике.

Дональд Трамп тоже подготовился к разговору. В Овальном кабинете был установлен телевизор. Разговор начался с темы гольфа — и все было хорошо.

Но, когда Рамафоса заявил, что геноцида африканеров не существует, Трамп ответил: «У нас есть тысяча историй, которые стоит обсудить». А затем приказал своим помощникам приглушить свет и включить видеозапись.

Среди сюжетов видео было исполнение песни «Убей фермера» Джулиусом Малемой. «Почему вы не арестуете этого человека? — задал риторический вопрос Трамп.— На стадионе 100 тыс. человек, я не вижу ни одного свободного места». Рамафоса попытался убедить собеседника, что EFF — маленькая партия, и политика, проводимая правительствам ЮАР, полностью противоречит тому, что говорит ее лидер.

В видео также был включен сюжет с кавалькадой машин, движущихся по шоссе, вдоль которого с двух сторон установлены белые кресты. Трамп заявил, что это могилы тысяч убитых белых фермеров. Как часто бывает с утверждениями президента США, это не совсем так. На видео была показана акция протеста против убийства двух фермеров, состоявшаяся в 2020 году. Кресты были установлены вдоль дороги на время акции и действительно символизировали смерти фермеров, но никаких захоронений под ними не было.

После демонстрации видео Трамп достал пачку листов с распечатанными газетными статьями и, показывая их по очереди собеседнику, приговаривал: «Смерть… смерть… смерть».

Отбиваясь от обвинений, Рамафоса привлек к беседе своих спутников. Ретиф Гусен рассказал, что его родственники живут на ферме, огороженной забором, по которому пущен электрический ток,— опасаясь преступников, как и многие другие южноафриканцы. «Но ребята живут прекрасной жизнью, несмотря на то, что происходит»,— подчеркнул Гусен.

Рамафоса признал, что в ЮАР высокий уровень преступности, но сказал, что большинство жертв — черные. На что Трамп ответил: «Фермеры — белые».

На протяжении всей беседы Сирил Рамафоса держался спокойно. В какой-то момент он даже пошутил, что не может подарить Дональду Трампу самолет (как это сделали власти Катара). Трамп ответил, что принял бы такой подарок.

Часть беседы прошла за закрытыми дверями.

На разговор в Белом доме отреагировал Джулиус Малема. Он написал в соцсети, что «старики собрались в Вашингтоне, чтобы посплетничать о нем». Также он написал, что Трампом «не было представлено серьезного количества разумных доказательств» так называемого геноцида белого населения ЮАР. Об этом же говорил и Рамафоса Трампу: «Геноцида в ЮАР нет».