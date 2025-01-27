Конголезский восток — дело громкое

В граничащей с Руандой восточной части Демократической Республики Конго (ДРК), ситуация в которой с момента геноцида в Руанде 1994 года (тогда погибло до 1 млн этнических тутси) и так не отличалась спокойствием, разгорелся вооруженный конфликт. Повстанцам из группировки «Движение М23», которая пользуется поддержкой Руанды, по неподтвержденным сообщениям, удалось захватить город Гома — столицу конголезской провинции Северное Киву с населением 2 млн человек. Боевые действия могут перерасти в полномасштабную войну между соседними государствами, что усугубит тяжелый гуманитарный кризис в регионе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жители, спасающиеся от наступающих повстанцев из движения М-23

Фото: Moses Sawasawa / AP Жители, спасающиеся от наступающих повстанцев из движения М-23

Фото: Moses Sawasawa / AP

«Движение 23 марта» (М23), состоящее в основном из этнических тутси, откололось от конголезской армии более десяти лет назад, став одной из многих повстанческих группировок, действующих на востоке ДРК с декларируемой целью защиты соплеменников. Однако именно М23, чьи бойцы благодаря помощи со сторон Руанды хорошо обучены и вооружены, удалось за три последних года занять внушительную часть провинции Северное Киву на востоке ДРК. В последние недели повстанцы сумели взять под контроль стратегически важный город Минова и ненадолго захватить небольшой город Саке, прежде чем они были частично отброшены конголезскими правительственными войсками. Но уже к выходным повстанцы вплотную подошли к административному центру провинции — городу Гома на озере Киву с населением 2 млн человек.

К вечеру воскресенья город Гома, согласно заявлениям лидеров М23, был взят и тут же погрузился во тьму из-за отключения электричества.

Официального подтверждения о переходе столицы провинции под контроль боевиков из правительственных источников ДРК не последовало. В итоге в понедельник ответ на вопрос, кто же действительно контролирует мегаполис, так и остался неясен.

Впрочем, правильнее было бы сказать, что полностью Гому не контролирует никто. По сообщению конголезского новостного портала Actualite, 27 января в окрестностях города все еще была слышна стрельба, магазины и офисы оставались закрытыми и подвергались разграблению толпами мародеров. Та же судьба постигла и спешно покинутые жителями дома. На фоне царящего хаоса в понедельник из тюрьмы Гомы, в которой содержалось около трех тысяч заключенных, был совершен массовый побег, а само здание пенитенциарного учреждения было полностью сожжено, сообщило агентство AFP со ссылкой на источники в службах безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Солдаты вооруженных сил ДРК сдают оружие представителям сил ООН в Гоме

Фото: Handout / Uruguayan Army / AFP Солдаты вооруженных сил ДРК сдают оружие представителям сил ООН в Гоме

Фото: Handout / Uruguayan Army / AFP

«Гуманитарные последствия для населения очень серьезные. Сотни тысяч человек бежали от боевых действий»,— отметил представитель организации «Врачи без границ» в ДРК Эмманюэль Лампаэр, напомнив, что, по данным ООН, с января покинуть город и его окрестности пришлось уже 400 тыс. человек.

Ситуация в ДРК еще в воскресенье побудила Совет Безопасности ООН собраться на экстренное совещание. Выступая на нем по видеосвязи, глава миссии ООН в Конго Бинту Кейта подтвердила, что M23 и поддерживающие его руандийские силы заняли окраины Гомы. «Дороги заблокированы, и аэропорт больше не может использоваться для эвакуации или гуманитарной помощи. M23 объявило воздушное пространство над Гомой закрытым. Другими словами, мы оказались в ловушке»,— описала она серьезность ситуации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Представители руандийских сил безопасности конвоируют сдавшихся бойцов ВС ДРК

Фото: Jean Bizimana / Reuters Представители руандийских сил безопасности конвоируют сдавшихся бойцов ВС ДРК

Фото: Jean Bizimana / Reuters

А днем ранее власти нескольких стран, чьи граждане входили в состав миротворческого контингента ООН в ДРК, сообщили о гибели своих солдат. В общей сложности в попытке защитить Гому от наступления повстанцев к субботе погибли 13 военнослужащих международных миротворческих сил.

Совбез ООН осудил продвижение повстанцев к столице провинции Северное Киву и призвал «немедленно прекратить» территориальную экспансию.

При этом чуть ли не всю вину за происходящее возложили на соседнюю Руанду, где у власти также находятся представители народности тутси. Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал Кигали вывести войска из соседней страны (по оценкам организации, в ДРК находится до 4 тыс. руандийских военнослужащих), а США, Франция и Британия прямо и открыто осудили Руанду за поддержку наступления повстанцев-тутси.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бронетранспортер сил ООН, подбитый во время боев за Гому

Фото: Moses Sawasawa / AP Бронетранспортер сил ООН, подбитый во время боев за Гому

Фото: Moses Sawasawa / AP

В самой ДРК на фоне наступления повстанцев еще в субботу решили разорвать дипломатические отношения с Руандой, обвинив руандийских снайперов в недавнем убийстве военного губернатора Северного Киву на линии фронта. В Кигали, впрочем, неизменно отрицали свою роль в событиях в соседней стране. От вовлеченности в то, что творится в Северном Киву, в Кигали категорически открестились и на этот раз. В воскресенье постпред Руанды в ООН Эрнест Рвамусио заявил, что руандийские власти сожалеют об ухудшении ситуации в ДРК, но возлагают вину на Киншасу. «Нынешний кризис можно было бы предотвратить, если бы правительство (ДРК.— “Ъ”) продемонстрировало подлинную приверженность миру»,— отметил он.

По мнению подавляющего большинства экспертов, реальный интерес Руанды к содействию боевикам на территории соседней страны мотивирован отнюдь не принадлежностью к одному этносу, а куда более прагматичными соображениями. Территория ДРК богата природными ископаемыми, в частности, золотом, кобальтом, алмазами, а также колтаном — ценным минералом, применяемым для производства электроники. По данным ООН, «Движение M23» (а вместе с ним и руандийцы) уже зарабатывает около $300 тыс. в месяц, собирая налоги с добычи колтана в регионах Масиси и Рутшуру в Северном Киву, находящихся под его фактическим контролем. Кроме того, не так давно повстанцам удалось взять под контроль шахтерский город Рубайя, в котором также находятся крупные месторождения этого минерала.

На фоне эскалации на востоке ДРК власти Кении инициировали скорое проведение экстренного саммита Сообщества стран Восточной Африки (ЕАС; куда, помимо Кении, Руанды и ДРК, входят Танзания, Южный Судан, Сомали и Бурунди).

«В качестве председателя EAC я призываю стороны Луандийского процесса и моих братьев, президента Феликса Чисекеди и президента Поля Кагаме (лидеры ДРК и Руанды соответственно.— “Ъ”), с которыми я говорил сегодня вечером, прислушаться к призыву к миру со стороны народов нашего региона и международного сообщества. После консультаций с главами государств—членов EAC мы в течение следующих 48 часов созовем внеочередной саммит, чтобы наметить путь вперед»,— написал в соцсети X вечером в воскресенье кенийский президент Уильям Рутто.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жители Гомы, покинувшие свои дома из-за боев, возвращаются домйо

Фото: Moses Sawasawa / AP Жители Гомы, покинувшие свои дома из-за боев, возвращаются домйо

Фото: Moses Sawasawa / AP

Впрочем, учитывая то, чем закончились предыдущие попытки примирения сторон, шансов на урегулирование при содействии соседей крайне мало. Напомним, в начале августа 2024 года обе страны при посредничестве Анголы подписали соглашение о прекращении огня. Но уже 20 октября повстанцы возобновили наступление на северо-западе страны. Второй раунд мирных переговоров между Киншасой и Кигали при посредничестве Луанды провалился, так и не начавшись: встреча лидеров двух стран была отменена в последнюю минуту.

Наталия Портякова